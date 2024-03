Belen Rodriguez: Bruno Cerella? “Fidanzata solo con mio figlio”

Fonte: Getty Images Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ancora regina del gossip italiano con la sua vita degna di una telenovela sudamericana. La soubrette ha smentito gli ultimi gossip sulla sua sfera sentimentale, quelli che sussurravano di un nuovo amore – il giocatore di basket Bruno Cerella – dopo la fine della breve relazione con Elio Lorenzoni. A quanto pare solo un amico per Belù, che è felicemente single e devota ai figli Santiago e Luna Marì.

Belen Rodriguez, il nuovo fidanzato non è Bruno Cerella

Tra le sue storie Instagram, Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto che mostra la sua mano unita a quella del figlio Santiago, avuto undici anni fa dall’ex marito Stefano De Martino. Mamma e figlio passeggiano tenendosi per mano e la showgirl scrive come didascalia: “Fidanzata? Sì con mio figlio. Ecco!”. Una frase che è chiaramente una smentita ai recenti gossip che la coinvolgono e che la vedono vicina al giocatore di basket Bruno Cerella.

Per il momento Belen ha preferito non svelare ulteriori dettagli: anche la fine della liaison con Elio Lorenzoni è stata vissuta nel massimo riserbo. Dall’oggi al domani l’imprenditore è scomparso dai profili social della Rodriguez che, lontana dalla televisione dove si è presa una pausa, continua a raccontarsi sul web e principalmente su Instagram. Ignote ad oggi le cause della rottura tra Belen e Elio ma qualcuno ha parlato di incompatibilità caratteriali tra i due.

Bruno Cerella sarebbe solo un amico per Belen Rodriguez, nonostante la ricostruzione del settimanale Chi, che ha pizzicato il cestista e la presentatrice insieme, dopo una festa milanese. “Con Bruno, Belen è pronta a svoltare”, fa sapere il magazine. Non solo: dopo la serata Cerella e la Rodriguez avrebbero anche passato la notte a casa del ragazzo che, solo la mattina seguente, avrebbe poi riaccompagnato a casa la showgirl.

Davvero solo amicizia o qualcosa di più? Tra l’altro Belen e Bruno hanno avuto già un flirt nel 2018, dopo la rottura tra la Rodriguez e Andrea Iannone (oggi legato a Elodie).

Un anno pieno di cambiamenti per Belen Rodriguez

L’ultimo anno è stato davvero pieno di cambiamenti per Belen Rodriguez. Prima dell’estate la soubrette ha concluso la sua lunga e tormentata relazione con il marito Stefano De Martino. Una rottura profonda che ha lasciato in lei degli strascichi importanti, visto che Belen Rodriguez ha rivelato di aver sofferto, in questi mesi, di depressione. Ad aiutarla nel periodo più complicato di tutti, Elio Lorenzoni, amico di vecchia data con cui la conduttrice televisiva ha intrecciato un’intensa storia d’amore.

I due sono stati protagonisti di weekend romantici da sogno e di un viaggio in Argentina a Capodanno. Dallo scorso gennaio, però, l’imprenditore bresciano non è apparso più in nessun contenuto digitale della showgirl, che ha cominciato a viaggiare da sola, prima in Scozia e poi a Dubai. Le voci di una rottura tra i due sono diventate, così, sempre più insistenti e mai smentite dalla coppia. Almeno fino ad oggi. Nel cuore di Belen sembra esserci posto – al momento – per un solo uomo: il piccolo Santiago.