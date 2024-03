Fonte: Getty Images Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è fuori dai palinsesti televisivi dell’attuale stagione. La showgirl argentina, infatti, non è più la conduttrice di Le Iene e al suo posto è stata scelta Veronica Gentili. Però Belen Rodriguez non ha presenziato neanche all’ultima edizione di Tu Si Que Vales, dove ricopriva un ruolo da protagonista da diversi anni. Un periodo di cambiamenti e di rinascita, quello che sta vivendo Belen Rodriguez, come raccontato più volte da lei stessa sui social network o in diverse interviste.

La conduttrice televisiva, infatti, ha dichiarato apertamente di aver subito un periodo di profonda depressione, dopo la nuova crisi con Stefano De Martino, che ha portato alla definitiva rottura tra di loro. In seguito Belen Rodriguez ha ufficializzato una nuova relazione con Elio Lorenzoni, che, adesso sembra essersi conclusa.

Nelle ultime settimane molto erano le voci che volevano la showgirl argentina in coppia con Bruno Cerella, uno sportivo suo connazionale. La conduttrice televisiva, però, ha deciso di dire la sua su queste indiscrezioni.

Belen Rodriguez, il commento social su Bruno Cerella

Belen Rodriguez ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore con Stefano De Martino che ha sposato nel 2013 e da cui ha avuto il suo primogenito Santiago De Martino nel 2014. La loro relazione, però, ha vissuto diversi momenti di separazione e di ritorno di fiamma, fino alla primavera del 2023 quando i due si sono lasciati definitivamente. La showgirl argentina ha rivelato a Domenica In di aver subito diversi tradimenti dall’ex marito e di averne sofferto molto.

In seguito Belen Rodriguez ha ritrovato la felicità con Elio Lorenzoni, una sua vecchia conoscenza. I due si sono mostrati molto innamorati sui social network in diversi weekend da sogno e la conduttrice televisiva sfoggiava già al dito un anello donato dall’imprenditore bresciano. La coppia sembrava, quindi, solidissima ma, da qualche settimana, la crisi tra i due è sempre più evidente, visto che la coppia non ha condiviso più contenuti insieme.

Le ultime indiscrezioni, invece, volevano Belen Rodriguez nuovamente felice accanto a un altro uomo. Secondo i rumors si tratta di un altro suo amico di lunga data, Bruno Cerella. Di recente, però, la showgirl argentina ha smentito questo flirt. Rispondendo a un utente su Instagram infatti, ha svelato la sua situazione sentimentale. Il sostenitore della conduttrice televisiva le dava dei preziosi consigli: “Io se fossi in te… Avrei cancellato tutti gli uomini a cui hai dato gloria e tanta visibilità… Avrei cominciato da me sola. un ricomincio da me vale 1000 volte di più che ripetere gli stessi errori con uomini diversi”. A queste affermazioni, la showgirl argentina ha risposto con un commento molto diretto: “Io sono single, sono solo dicerie”.

Belen Rodriguez, la smentita al presunto flirt

I nomi di Belen Rodriguez e di Bruno Cerella sono stati avvicinati nelle ultime settimane, visto che i due amici sono stati avvistati insieme diverse volte e, di recente, hanno condiviso una foto insieme. Ma, adesso, la conduttrice televisiva ha deciso di smentire tutte le voci di una loro presunta relazione con dei commenti postati su Instagram: “Non sono fidanzata con nessuno”.

La showgirl argentina ha anche confermato ai suoi sostenitori di essere, adesso, finalmente, serena.