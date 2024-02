Fonte: Ansa Belen Rodriguez

Nella vita di Belen Rodriguez non c’è traccia di Elio Lorenzoni. Da qualche settimana l’imprenditore bresciano è sparito dai social della showgirl e conduttrice. Tra loro sarebbe finita, ma ad oggi non c’è stata né una conferma né una smentita. E, nonostante tutto, intorno alla vita della showgirl non si placa una certa curiosità, da lei tanto detestata. Su Instagram, a chi le chiede di Lorenzoni, risponde in modo fumoso e piuttosto secco. “Il prossimo fidanzato? Sono fatti miei”. Tuttavia, potrebbe esserci qualcuno al suo fianco: un flirt (al momento presunto) del suo passato.

Belen Rodriguez, il presunto flirt con Bruno Cerella

Ad avere lanciato l’indiscrezione è Deianira Marzano su Instagram. La vita sentimentale di Belen Rodriguez negli ultimi mesi è stata piuttosto tumultuosa: dopo aver messo la parola “fine” alla storia d’amore con l’ex marito Stefano De Martino, al suo fianco c’è stato Elio Lorenzoni, che l’ha sostenuta nel suo periodo buio. Secondo Oggi, la storia con Elio è definitivamente archiviata: “Elio non rappresenta per Belen l’inizio di una seconda vita affettiva, ma solo lo strascico finale della prima”.

Stando a quanto riportato dalla Marzano, però, la Rodriguez oggi non sarebbe sola. “Mi dicono che abbia riattaccato bottone con un suo ex flirt di qualche anno fa, argentino, giocatore di basket: Bruno Cerella“. Ci sarebbero già degli indizi sui social, come la foto in cui la Rodriguez, in una stories, impugna scarpe da ginnastica maschili, e sullo sfondo si notano le scarpe da basket. E un ulteriore dettaglio non è sfuggito agli occhi dei più attenti: la Rodriguez sarebbe andata a casa di Cerella, e un reel su Instagram lo dimostra, un video su un quadro presente nella casa del giocatore.

Chi è Bruno Cerella

Tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella c’è (già) stato del tenero nel lontano 2018. I due avrebbero ripreso a frequentarsi, dunque, sebbene specifichiamo che, in assenza di conferme o smentite, siamo nel campo delle ipotesi. Nato a Bahía Blanca il 30 luglio 1986, Bruno Cerella è un cestista argentino: fin da piccolo, il suo sogno è sempre stato quello di diventare un grande giocatore di basket. E il talento lo ha premiato, così come il duro impegno, tanto da essere riuscito a conquistare ben due Coppe Italia, una Supercoppa e due campionati nazionali. Cerella si spende molto per la beneficenza, in quanto dal 2013 è impegnato nel progetto Slums Dunk.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati

Nonostante la mancanza di conferme, l’indizio sulla rottura è stato fornito proprio dalla showgirl. Alla domanda “a quando il prossimo fidanzato” di un follower su Instagram, la Rodriguez ha messo tutti a tacere: “Sono fatti miei”. Tra i primi a “confermare” la fine dell’amore tra la Rodriguez e Lorenzoni troviamo l’ex fidanzato Fabrizio Corona. “Oggi Belen è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli e i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra”.