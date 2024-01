Fonte: IPA Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni

“Ora è libera di camminare da sola e finalmente è felice”. Riportiamo le parole di Fabrizio Corona su Belen Rodriguez che, secondo fonti da Brescia, si sarebbe lasciata con Elio Lorenzoni. L’indiscrezione arriva proprio dalla città in cui abita l’imprenditore: dopo cinque mesi, questo giovane amore sarebbe dunque giunto al tramonto. Vi sveliamo tutto quello che sappiamo.

“Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati”: l’indiscrezione

Una storia d’amore giovane, preceduta da una lunga amicizia: tra Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez sarebbe finita. L’indiscrezione è stata riportata dal Corriere della Sera di Brescia: da tempo, infatti, si discuteva di crisi tra i due, dovuta principalmente alla gestione dei social della Rodriguez. Non solo: secondo una fonte, come riferito da Deianira Marzano, Elio non avrebbe approvato il comportamento tenuto dalla Rodriguez nei confronti degli ex (riferendosi in particolare alla vicenda su Luna e Antonino Spinalbese durante le festività natalizie) e Antonella Fiordelisi.

“A lui non è piaciuto cosa ha fatto lei, intendo gli attacchi agli ex e ad Antonella Fiordelisi. Hanno discusso per come si comporta lei sui social”, ha riportato la fonte, che però ha aggiunto: “Non è finita”. Ora si aggiunge anche l’indiscrezione sulla presunta rottura, confermata anche da Novella 2000 e Dillinger News.

Le parole di Fabrizio Corona

“Belen vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare se stessa”. Queste sono le parole di Fabrizio Corona: anche lui, come sostenuto da Novella 2000, ha confermato l’addio.

In parte avrebbe influito proprio un aspetto: Lorenzoni vorrebbe tenersi lontano dal mondo dello spettacolo. Dopo un periodo di silenzio, la showgirl ha ripreso a condividere foto e video sui social, dimostrando la propria indipendenza e libertà. Da tempo, però, si è discusso di una presunta crisi nerissima: molti i commenti dei follower su Instagram riguardo all’assenza di Lorenzoni. “Elio? Scomparso già?”, o ancora: “Insomma anche Elio se l’è data a gambe”.

Secondo Corona, non ci sarebbe un’altra crisi personale della Rodriguez all’orizzonte. Anzi. Sappiamo che ha attraverso un periodo indubbiamente complesso, soprattutto dopo aver scoperto i tradimenti di Stefano De Martino. “Oggi Belen è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli e i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra”.

Da Mara Venier, nel salotto di Domenica In, la Rodriguez aveva raccontato di credere fermamente nella sua storia d’amore con Lorenzoni. Definito come “un uomo perbene”, lo ha ringraziato per averla supportata nel periodo più buio della sua vita. Intanto, su Instagram, in una delle numerose storie, ha condiviso un pensiero: “Ormai, al punto in cui sono, non voglio altro che una sola cosa: la serenità”. Al momento non è ancora arrivata nessuna smentita né conferma dalla Rodriguez e da Lorenzoni.