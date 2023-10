Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni avrebbero preso la decisione di avvicinarsi per vivere la loro storia d’amore. La coppia, uscita allo scoperto da poco, è più che solida: dopo aver chiuso definitivamente la sua storia d’amore con Stefano De Martino (per la terza volta), la showgirl e conduttrice ha ritrovato il sorriso al fianco di un amico di vecchia data, Elio. Dopo le indiscrezioni sul suo stato di salute, visto il difficile periodo, è giunto il momento di dedicarsi all’amore.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni vivono a Brescia: l’indiscrezione

Ad avere condiviso l’indiscrezione sul trasferimento a Brescia di Belen Rodriguez per avvicinarsi a Elio Lorenzoni è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione anonima. “Ti posso dire che da un mesetto si è trasferita a Brescia. Vive con il nuovo fidanzato lì, ma da sola. I figli sono rimasti a vivere a Milano con i nonni Rodriguez e i rispettivi padri”.

Nelle ultime settimane, sono state condivise molte notizie sullo stato di salute di Belen: un periodo complesso dovuto agli ultimi “difficili mesi”, come sostenuto da lei stessa. Ora, però, si starebbe dedicando a sé, oltre che all’amore con Elio Lorenzoni. Secondo la fonte anonima, ogni domenica i nonni Rodriguez portano i bimbi dalla mamma: “Spesso vanno anche i fratelli di Belen, soprattutto Cecilia e Ignazio”. Vere e proprie domeniche in famiglia, ma a casa di Elio, all’insegna della tranquillità e della serenità.

Come sta Belen Rodriguez

Dopo un periodo di silenzio, la Rodriguez è tornata sui social con una citazione di Elio Germano. “Bisognerebbe far teatro nelle scuole perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci renderebbe una società migliore”. Un chiaro rimando a tutte le notizie che sono state pubblicate riguardanti il suo stato di salute. Dopo il dimagrimento notato dai fan e la conferma – la showgirl ha perso 7 kg negli ultimi mesi – si sono aggiunte anche le dichiarazioni di Fabrizio Corona a Domenica In da Mara Venier.

“Lei è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio talmente bene che metà basta. Le voglio veramente bene. Oggi lei avrebbe bisogno di un aiuto, ora. So che oggi avrebbe dovuto essere qui. Ma non entriamo nelle sue cose”. Anche la Venier ha confermato: “Sta male. Conosco bene in profondità chi è Belen. Lei verrà, appena ha voglia”. In un prossimo futuro, dunque, quando si sentirà pronta, parlerà anche lei in televisione, dopo l’intervista di De Martino a Belve.

La storia d’amore con Elio Lorenzoni

Non c’è dubbio che, con Elio Lorenzoni, Belen abbia ritrovato il sorriso. Al di là del periodo complesso, anche sul fronte lavorativo – ha lasciato sia Le Iene che Tu Sì Que Vales – al suo fianco non è mai mancato il sostegno della famiglia, così come del suo Elio. Un legame che ha radici profonde e che è cresciuto col tempo, visto che si conoscono da tanti anni. Sono già stati parecchie volte in vacanza insieme: su Instagram, Belen ha condiviso alcuni scatti privati (tra cui una foto risalente a 10 anni fa). E adesso stanno facendo sul serio, secondo le indiscrezioni: De Martino è ormai solo un ricordo lontano.