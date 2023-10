“Belen ha bisogno di aiuto, non sta bene”: la dolorosa confessione in tv

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Periodo complicato per Belen Rodriguez. La soubrette argentina è sparita dalla tv dopo aver detto addio a Tu si que vales e Le Iene e nelle ultime settimane anche la sua presenza sui social network si è drasticamente ridotta. A quanto pare la 39enne sta male, come spifferato da Alessandro Cattelan, che avrebbe dovuto ospitarla nel suo Stasera c’è Cattelan. La notizia è stata ora confermata da Fabrizio Corona, ex storico di Belen, a Domenica In.

Belen Rodriguez sta male: la rivelazione di Fabrizio Corona

Intervistato da Mara Venier Fabrizio Corona ha ripercorso a Domenica In la sua vita privata e professionale ed è stato impossibile non menzionare Belen Rodriguez. I due sono stati legati dal 2009 e dal 2012 e hanno pure perso un figlio che aspettavano. La loro relazione è finita quando la showgirl ha conosciuto Stefano De Martino ad Amici: per l’ex ballerino ha mollato Corona. Col tempo Belen e Fabrizio hanno mantenuto un buon rapporto di stima e affetto.

“Lei è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio veramente bene. Oggi lei avrebbe bisogno di un aiuto, ora. So che oggi avrebbe dovuto essere qui. Ma non entriamo nelle sue cose”, ha fatto sapere Fabrizio Corona a Domenica In. Confessione che ha trovato conferma nelle parole di Mara Venier, da tempo amica della Rodriguez. “Lei doveva venire qui proprio oggi ma sta male. Conosco bene in profondità chi è Belen. Lei verrà, appena ha voglia”, ha ammesso Zia Mara.

Belen era pronta a rilasciare alla Venier la sua prima intervista dopo l’addio a Mediaset, l’ennesima rottura da Stefano De Martino e il nuovo amore Elio Lorenzoni. Sempre a Domenica In Fabrizio Corona ha voluto aggiungere a proposito del suo rapporto con la Rodriguez: “Per me può recuperare. Lei può riprendersi le sue doti di artista. Se le ho fatto del male? Tra virgolette. E ci siamo usati tutti in questo mestiere. Io con lei stavo 15 anni fa. Lei ha accettato i miei errori e idem io”.

E poi ancora: “Anche lei mi ha lasciato davanti ai 13 anni di galera. Non ce lo scordiamo ragazzi. Magari se io non fossi andato in galera, non sarebbe mai arrivato De Martino. Non sarebbe mai esistito, lei sarebbe rimasta con me. Come faceva a rimanere con me che andavo incontro a quelle cose? Dai è impossibile”.

Fabrizio Corona ha così ricordato gli ultimi istanti della sua relazione con Belen: “Io andai a Roma, lei mi disse ‘È finita qui’. Sono stato malissimo un mese. Poi mi sono ripreso. Sapevo di avere il conto alla rovescia e quindi ho fatto di tutto. Ero abituato ad essere libero e sapevo che il 13 gennaio sarebbe finita. Ho fatto tutto, divertimento, donne, viaggi”.

La reazione di Belen Rodriguez alle parole di Fabrizio Corona

Dopo l’intervista di Fabrizio Corona a Domenica In, Belen Rodriguez ha condiviso due storie Instagram con due canzoni spagnole. Prima La edad del cielo di Jorge Drexler, poi Querria di El Kanka. Significative le strofe: il primo pezzo parla di mantenere la calma e di lasciare che il tempo guarisca tutto; nel secondo si esprime invece il desiderio e la voglia di essere intimamente legati a qualcuno. Di recente Belen ha confessato sui social network di essere dimagrita parecchio: “Sono stati mesi complicati, ho perso 7 chili”, ha rivelato senza però svelare le cause di questo eccessivo calo di peso.