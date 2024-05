Carlo ha il cancro, condizioni di salute. Il Re in difficoltà, impietoso con Andrea

Carlo risponde bene ai trattamenti contro il cancro e sembra stare molto meglio. Ma le difficoltà che deve affrontare non riguardano solo la malattia. Molti problemi arrivano dalla sua famiglia. A cominciare dal Principe Andrea che è stato avvistato a Windsor con un’espressione abbattuta dopo che sono state diffuse le foto del Royal Lodge, dove abita, che cade a pezzi. È probabile che questa volta il Re non conceda un’altra proroga al fratello e renda esecutivo lo sfratto.

Carlo inflessibile contro Andrea

A un anno dall’incoronazione, Carlo mantiene fede al suo progetto di una Monarchia snella. Bisogna risparmiare e mantenere il patrimonio senza sperperare inutilmente il denaro della Corona e dei contribuenti. Il Re non vuole commettere lo stesso errore fatto da sua madre con Frogmore Cottage, la dimora che la Regina donò a Harry e Meghan Markle dopo il matrimonio. I due spesero cifre da capogiro per risistemarlo, molte provenienti dalle tasse, e lo abitarono solo pochi mesi. Carlo li ha sfrattati lo scorso anno, anche se vuole riprendere i rapporti con loro. E adesso tocca al Principe Andrea.

Quest’ultimo è stato costretto a lasciare gli incarichi reali, e con essi le rendite, perché coinvolto nello scandalo Epstein. Ad Andrea era rimasto il Royal Lodge, dove vive da 20 anni dopo aver firmato un contratto d’affitto per 75 anni a 250 sterline a settimana.

Il Royal Lodge cade a pezzi

La tenuta si estende su 98 acri e comprende un vasto edificio composto da 30 stanze. Il mantenimento della dimora costa 400mila sterline l’anno e il suo valore complessivo è di circa 30 milioni.

Carlo già tempo fa aveva intenzione di sfrattare Andrea, perché impossibilitato a pagare l’affitto e a mantenere la tenuta. Ma il Principe, che non ha un reddito noto, avrebbe convinto il fratello a lasciargliela con la promessa che si sarebbe preso cura della proprietà. Cosa che invece non ha fatto, a giudicare dalle foto che sono circolate sulle condizioni pietose in cui si trova il Royal Lodge. Pareti annerite e scrostate, crepe sempre più profonde, muffe fanno capolino ovunque.

Pare che Carlo abbia convocato Andrea, che tra l’altro rischia anche le 249.000 sterline di indennità reale a causa sempre dello scandalo in cui è stato coinvolto, per discutere della questione Royal Lodge e che il risultato dell’incontro non sarebbe a favore del fratello del Re.

Stando a fonti vicine a Palazzo, il Re non tollera più la trascuratezza di Andrea e non crederebbe più alle sue promesse, visto lo stato in cui si trova la tenuta. In effetti, l’espressione del Principe all’uscita da Windsor è apparsa piuttosto preoccupa e triste.

Andrea si trasferì al Royal Lodge con Sarah Ferguson nel 2004 e dopo aver perso i suoi titoli e i suoi incarichi, la casa rappresenta per lui una sorta di roccaforte. Ma evidentemente ancora per poco, perché Carlo è inflessibile.

Carlo vuole sistemare le cose prima dell’inevitabile

Anche perché, a seguito della malattia, vuole sistemare le cose per tempo e non lasciare nulla al caso. In altre parole, il Re vuole lasciare, quando sarà, le proprietà della Corona e il patrimonio di famiglia in ordine. Per questo motivo ha adottato una linea dura. I conti devono tornare a tutti i costi e le difficoltà finanziarie della Monarchia devono essere sanate. Questo è uno degli obiettivi che si è dato per il suo regno e che intende attuare prima della sua morte.