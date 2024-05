Il regno di Carlo III, un anno dopo l’incoronazione

Un ritorno graduale agli impegni pubblici per Re Carlo III, in cura da mesi per un cancro, mentre si avvicina il primo anniversario della sua incoronazione.

Alla vigilia del suo primo traguardo da Re, c’è una buona notizia: Carlo sta rispondendo bene alle cure e pochi giorni fa è tornato a prendere parte agli eventi pubblici, dopo l’assenza dovuta ai trattamenti ai quali si è sottoposto per combattere il cancro.

Il primo anno di regno era iniziato all’insegna della continuità e della stabilità, Carlo per oltre il 50% degli inglesi stava facendo un buon lavoro e nelle due visite ufficiali all’estero, in Germania e in Francia, aveva ottenuto una grande popolarità. “Pochi immaginavano, nel settembre 2022, che Re Carlo avrebbe avuto un primo anno così positivo”, affermava Sir Anthony Seldon, autore e storico britannico, a settembre 2023. Alcuni mesi dopo lo scenario è cambiato totalmente e inaspettatamente.

Gli ultimi mesi sono stati tumultuosi per la famiglia reale, soprattutto sul fronte della salute, con il cancro che ha colpito non solo Carlo, ma anche la Principessa del Galles, benché adesso la situazione sembra essere in ripresa.

Il 30 aprile, il Re ha ripreso gli impegni pubblici facendo visita insieme alla consorte Camilla ad un centro oncologico di Londra, l’Universal College Hospital MacMillan Center, di cui è sostenitore dal 1997. Durante la visita, Carlo si è fermato a parlare con i pazienti, sostenendoli e stringendo affettuosamente loro la mano, un gesto molto insolito per un Re.

Il primo maggio, Carlo e Camilla hanno visionato il Coronation Roll, lo storico documento che segue la tradizione secolare di creare un resoconto scritto a mano dell’incoronazione di un monarca. Per creare questo particolare documento è stata utilizzata per la prima volta la carta e non la solita pelle di animale, riflettendo le opinioni del Re sul benessere degli animali.

Tra pochi giorni il Re raggiungerà, infatti, una prima meta: un anno dall’incoronazione, avvenuta il 6 maggio 2023. Sebbene Carlo sia immediatamente succeduto a sua madre, la Regina Elisabetta, come monarca alla sua morte nel settembre 2022, la cerimonia di incoronazione nell’Abbazia di Westminster ha segnato il vero inizio del regno, formalizzando anche il nuovo titolo per la Regina Camilla.

Secondo la BBC, una fonte vicina alla famiglia reale ha dichiarato che l’incoronazione ha creato un momento appropriato per istituire il titolo di Regina, dopo essere stata precedentemente conosciuta come Regina Consorte all’inizio del regno del marito, per distinguerla dalla Regina Elisabetta.

In questi ultimi mesi, la consorte di Carlo III ha fatto molti passi avanti e ha cercato di supplire l’assenza del marito, dimostrando di essere all’altezza del ruolo e guadagnandosi la stima di molti. Oggi, Camilla sembra molto più a suo agio nel ruolo di Regina.

Dopo essere stata per anni nell’ombra, prima come amante, poi come moglie del Principe di Galles ed infine come Regina consorte, Camilla è uscita mostrando il suo temperamento forte e nessuno dubita più che sia lei la roccia del marito.

Nel periodo di difficoltà di Carlo, un insider di palazzo ha dichiarato a People che la Regina Camilla è un punto di forza fondamentale per il Re: “Lei è la sua forza e il suo sostegno, come il Principe Filippo lo è stato per la defunta Regina. Sarà fantastica. Lo incoraggerà e lo sosterrà. È straordinaria. Gli dona la forza per fare il lavoro che deve fare”.

La Regina ha svolto un ruolo importante nel sostenere il marito durante il trattamento, continuando a presenziare un fitto programma di impegni pubblici, viste le assenze di Carlo e Kate, guidando anche due importanti eventi reali a marzo scorso. L’11 marzo, la Regina Camilla ha rappresentato il Re al Commonwealth Day, presso l’Abbazia di Westminster, al fianco del Principe William e due settimane dopo, ha fatto le veci del marito per la cerimonia di antica tradizione: il Royal Maundy.

Sembra quasi che sia Camilla, con i suoi modi di comportarsi, a creare una continuità con la suocera che solo negli ultimi anni di vita ha ammorbidito le sue posizioni verso la nuora. Dopo le nozze di Carlo e Camilla, suocera e nuora hanno iniziato a costruire un rapporto di stima ed Elisabetta ha capito l’importanza fondamentale di Camilla nella vita del figlio.

Nell’ottobre del 2023, Camilla ha voluto ricordare la Regina Elisabetta indossando per la prima volta Re Carlo e la Regina Camilla ad un evento lo scorso ottobre. Camilla indossa la Girls of Great Britain and Ireland tiara. Il diadema è strettamente associato ad Elisabetta, che l’ha indossato molte volte durante i suoi 70 anni di regno, anche nella sua raffigurazione su alcune banconote e monete britanniche e del Commonwealth.

Carlo ha dimostrato quanto sia importante Camilla in tante occasioni, non ultima lo scorso Natale, quando ha deciso di cambiare le tradizioni natalizie di casa Windsor, invitando per la prima volta i figli della Regina Camilla a festeggiare con la royal family a Sandringham. Negli anni passati, Camilla lasciava i festeggiamenti nel pomeriggio del giorno di Natale per trascorrere del tempo con il figlio Tom Parker Bowles, la figlia Laura Lopes e i nipoti.

Anche durante l’incoronazione, tre nipoti di Camilla hanno fatto da paggetti d’onore (proprio come il Principe George ha fatto per Re Carlo) e sono apparsi sul balcone di Buckingham Palace dopo la cerimonia.

Oltre ai cambiamenti – o per molti alla modernizzazione – messi in atto da Carlo per favorire la moglie e farla integrare completamente nella famiglia reale, in questo ultimo anno, ci sono state anche delle importanti trasformazioni nella comunicazione della monarchia con la stampa e con il popolo.

Il 17 gennaio, il palazzo ha annunciato che Re Carlo si stava curando per un ingrossamento della prostata. È stata una volontà del Re quella di condividere la sua diagnosi, per incoraggiare gli uomini che potrebbero avere dei sintomi a farsi controllare, segnando un cambio di rotta con le precedenti generazioni che hanno sempre preferito tenere private le condizioni di salute.

In linea con questa insolita modalità di comunicazione, il 5 febbraio, Buckingham Palace ha condiviso la notizia della nuova diagnosi di Carlo che ha scoperto di avere un cancro – non è stato specificato dove – in seguito all’operazione alla prostata.

Durante gli ultimi mesi, Carlo non ha mai disatteso gli appuntamenti settimanali con il Primo Ministro e ha portato avanti tutte le pratiche e i doveri che spettano ad un re, non potendo però prendere parte agli impegni pubblici.

Il giorno di Pasqua il Re ha salutato il pubblico presente a Windsor e all’esclamazione di una signora: “Guarisca presto, Maestà”, ha risposto: “Sto facendo del mio meglio!”. Così è, lo sta dimostrando tornando in pista al fianco della moglie, con il volto segnato dal duro periodo trascorso, ma con lo spirito positivo pronto per affrontare una nuova fase del suo regno, nel ruolo che ha atteso per oltre 70 anni ed è giusto che gli sia data la possibilità di esercitarlo al meglio.