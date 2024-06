Carlo, ultime notizie. Il Re circondato da bellissime donne, Camilla sta a guardare

Re Carlo protagonista più che mai dell’edizione 2024 del Royal Ascot. Tutte vogliono parlare con Sua Maestà e lui si presta ad ascoltarle e ospita nel royal box la bellissima Sophie Winkleman, moglie di Lord Frederick Windsor. Mentre Camilla col cappello piumato resta a guardare.

Carlo e Camilla, i look stravaganti

Carlo e Camilla sono come da tradizione gli ospiti più attesi del prestigioso Royal Ascot, la gara ippica più famosa al mondo. Il Re si è assentato solo il secondo giorno per le cure, quando al suo posto è arrivato William che ha incontrato la suocera Carole Middleton.

La Regina consorte ha sfoggiato look indescrivibili, nel vero senso della parola, dal completo blu elettrico al total white con spilla composta da uno smeraldo gigante. Per non parlare dei cappelli che sono un must have in questo appuntamento. E poi Camilla si è resa protagonista con le sue espressioni buffe, quasi imbarazzanti.

Nel quarto giorno del Royal Ascot, la Regina si è presentata con un look celestino, spilla con perle e diamanti e un maxi cappello piumato. Mentre Carlo, che si diverte a indossare gilet colorati, ha sfoggiato un panciotto rosa confetto.

Carlo con la ballerina

Il Re sembra la vera attrazione del Royal Ascot. Tutte e tutti vogliono parlare con lui. Anche l’ex ballerina Darcey Bussell non ha resistito alla tentazione di avvicinare Carlo. Vestita con un abito fucsia e un cappellino con retina, perfettamente intonati all’outfit di Sua Maestà, la Bussell ha scambiato due chiacchiere con Carlo. Tra i due sembra esserci una certa confidenza, mentre Camilla, accanto a loro, sembra lasciata in disparte.

Fonte: Getty Images

Carlo con la bellissima Sophie Winkleman

Ma la vera ospite d’onore della coppia reale è Sophie Winkleman. Classe 1980, è arrivata al Royal Ascot in carrozza con suo marito Frederick, Lord Windsor e Beatrice di York. Sophie ha avuto anche l’onore di sedere accanto a Carlo, nel royal box, durante le corse dei cavalli.

Lady Winkleman, che prima di sposare Lord Windsor face l’attrice, indossava un abito-cappotto blu acceso con un ampio colletto bianco, scollato a V, cui ha coordinato un ampio cappello decorato da piume simile a quello di Camilla.

Fonte: Getty Images

Sophie intrattiene Carlo durante la corsa, i due parlano amabilmente mentre Camilla sembra più interessata alla gara che al Re e alla sua ospite, considerata una delle donne più affascinanti ed eleganti d’Inghilterra. La Regina sembra quindi del tutto indifferente, ma forse più semplicemente è stata esclusa dalla conversazione.

Un’altra protagonista indiscussa del Royal Ascot è Zara Tindall che adora andare a cavallo e a sua volta partecipa a gare di equitazione, passione che ha ereditato da sua nonna, la Regina Elisabetta.

Mentre grande assente di questa edizione è Kate Middleton che a causa del cancro non prende parte all’evento.