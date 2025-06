Re Carlo, la donna che ha il privilegio di baciarlo e ha conquistato il Royal Ascot

Getty Images Zara Tindall

Re Carlo e Camilla hanno presenziato anche al terzo giorno del Royal Ascot 2025. La coppia reale ha aperto la carovana di carrozze che ospitano i membri della Famiglia Reale e gli amici più stretti. Ma a catalizzare l’attenzione dei presenti non sono state le Loro Maestà ma una donna che ha il privilegio di baciare e abbracciare il Sovrano.

Re Carlo e Camilla al terzo giorno del Royal Ascot 2025

Re Carlo e Camilla non hanno mancato il terzo appuntamento del Royal Ascot, giovedì 19 giugno. D’altro canto, entrambi sono grandi appassionati di ippica e adorano scommettere sulle corse dei cavalli, da fan sfegatati quali sono.

Dopo il cappello con le piume e il completo verde smeraldo, Camilla ha optato per un look più sobrio. La Regina ha indossato un abito celestino, firmato Anna Valentine, una delle sue stiliste preferite, e lo ha abbinato a un cappello a tesa larga con decoro floreale stilizzato, creato da Philip Treacy e a delle scarpe dal tacco midi bicolore, il tutto impreziosito da orecchini di perle e la spilla di diamanti Jardine Star.

Camilla e Carlo sono apparsi meno tesi, rispetto al giorno prima, quando non si guardavano nemmeno. In particolare il Re è apparso di ottimo umore, regalando agli ospiti del Royal Ascot una serie di espressioni esilaranti.

Getty Images

Re Carlo, la donna che può baciarlo

Ma a fare davvero sensazione nel terzo giorno del Royal Ascot è Zara Tindall, la nipote di Carlo. Zara è figlia della Principessa Anna ed è un’amazzone professionista, specializzata nel concorso completo di equitazione. Dunque, la sua è più che una passione per i cavalli, è una vera e propria professione.

Getty Images

Zara non si è mai persa un Royal Ascot e in questa edizione ha presenziato tutti i giorni alle corse, almeno fino ad ora, accompagnata da suo marito Mike Tindall.

La nipote del Re ha superato se stessa giovedì 19 giugno, sfoggiando un look ispirato a My Fair Lady. Zara ha indossato un abito bianco con colletto, bordatura e nera, a mezze maniche, firmato Laura Green. Spettacolare il cappello a tesa larga nero e bianco, creato da Juliette Botterill. Come accessori ha scelto delle décolleté in raso nero con fibbia d’oro, come la clutch.

Getty Images

Altrettanto azzeccata è la scelta degli orecchini pendenti con perle a goccia, sempre black and white. Mentre i capelli erano raccolti in un caschetto finto per creare volume sulla nuca.

La Tindall ha scelto un outfit che non ha niente da invidiare alle mise di Kate Middleton che ha rinunciato all’ultimo a presentarsi all’ippodromo, perché “deve trovare il giusto equilibrio” tra la salute e il lavoro.

Ma Zara ha fatto scalpore non solo per il look, ma anche per la perfetta intesa che ha con suo marito. I due posano abbracciati per le foto e si tengono teneramente mano nella mano.

Getty Images

La figlia di Anna è nota per essere molto affettuosa, tanto da non badare a etichette e protocolli prendendosi la libertà di abbracciare in pubblico il Re. Anche al Royal Ascot ha baciato teneramente zio Carlo sulle guance, così come suo cugino William, contravvenendo a ogni formalità.