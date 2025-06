Re Carlo al Royal Ascot, Camilla perde il controllo e bacia tutti

Re Carlo e Camilla hanno dato il via al Royal Ascot 2025 martedì 17 giugno, aprendo il corteo in carrozza. I Sovrani adorano questo appuntamento ippico e sembravano davvero felici di essere lì. Tanto che la Regina non si è preoccupata di infrangere il protocollo e ha baciato tutti.

Re Carlo e Camilla inaugurano il Royal Ascot

Dopo il Trooping the Colour e la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, è arrivato l’altro grande appuntamento annuale per la Corona, il Royal Ascot, la più prestigiosa gara ippica del Regno Unito. Carlo e Camilla sono grandi appassionati di corse di cavalli, come la Regina Elisabetta che non mancava di scommettere sui suoi purosangue favoriti.

Il Re e la Regina consorte sono apparsi di ottimo umore quando sono apparsi al Royal Ascot in carrozza, guidando la processione attraverso i giardini. Con loro c’erano il Principe Faisal bin Salman Al Saud e Lady Sarah Keswick, mentre la seconda, terza e quarta carrozza erano occupate da amici e famigliari.

La Principessa Anna, Zara e Mike Tindall, Beatrice di York col marito Edoardo Mapelli Mozzi, il Duca e la Duchessa di Wellington hanno aperto il Royal Ascot insieme alle Loro Maestà.

Fonte: IPA

Camilla, l’abito azzurro ghiaccio

Per andare all’ippodromo in un pomeriggio assolato, Camilla ha scelto di indossare un abito azzurro ghiaccio, sciancrato in vita e con gonna a campana. Come vuole la tradizione, la Regina lo ha abbinato a un importante cappello decorato con piume, mentre ai piedi portava le sue Chanel bicolore. Il tutto impreziosito da orecchini e collana di perle.

La Sovrana non ha perso di vista nemmeno per un attimo Carlo. I dissapori durante il Trooping the Colour sono stati risolti e la coppia appare unita più che mai, anche nella passione per la corsa dei cavalli.

Re Carlo e Camilla, tifosi sfegatati

Infatti, Carlo non si è limitato a fare presenza al primo giorno del Royal Ascot, ma era particolarmente interessato alle corse. Il suo favorito, Reaching High, ha gareggiato nel tardo pomeriggio.

Fonte: Getty Images

Così, il Re e la Regina consorte hanno seguito le corse da tifosi appassionati e, come da consuetudine, sono stati immortalati mentre facevano espressioni buffe mentre seguivano tesi gli sviluppi della gara.

Re Carlo, Camilla rompe il protocollo e bacia tutti

L’entusiasmo di Carlo e Camilla era alle stelle. Le Loro Maestà hanno salutato tutti calorosamente. Tanto da dimenticare per un pomeriggio formalità e protocollo.

Fonte: Getty Images

Siamo abituati all’atteggiamento confidenziale di Zara Tindall, figlia della Principessa Anna e nipote di Carlo, che spesso ha baciato e abbracciato in pubblico lo zio, senza tener conto delle regole di Palazzo che prevedono un comportamento più ossequioso e distaccato quando ci si rivolge al Re.

Ma ha stupito tutti il fatto che anche suo marito Mike si sia preso certe libertà, baciando sulla guancia e abbracciando Camilla.

La Regina non è apparsa per niente turbata da tanta confidenza, anzi non solo a contraccambiato il saluto affettuoso. Ma ha baciato anche altri ospiti presenti all’evento, come Francis Brooke. I due si sono quasi abbracciati, appoggiandosi reciprocamente la mano sulla spalla.