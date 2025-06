Kate Middleton accanto a Re Carlo al Trooping the Colour: il significato segreto

Fonte: IPA Kate Middleton

Il Trooping the Colour 2025 verrà ricordato come l’occasione in cui Kate Middleton ha letteralmente rubato la scena, assumendo un ruolo di primissimo piano accanto ai Sovrani. Durante la tradizionale parata per il compleanno del Re, la Principessa del Galles ha sfoggiato un’eleganza radiosa e una presenza istituzionale senza precedenti. Kate ha omaggiato la tradizione monarchica e si è distinta immediatamente tra la folla reale.

Ma oltre al look curato nei minimi dettagli, ciò che più ha colpito pubblico ed esperti è stato vederla seduta sul palco d’onore accanto a Re Carlo III e alla Regina Camilla, un privilegio riservato ai vertici della Monarchia e un segnale chiaro del suo ruolo crescente.

Kate Middleton regina sul palco accanto a Carlo e Camilla

La scena con Kate Middleton seduta accanto a Re Carlo III e alla Regina Camilla ha assunto un tono quasi narrativo. La sua posizione in primo piano ha dato corpo a una figura che si muove con disinvoltura nella dimensione pubblica della Monarchia, senza formalismi rigidi. Mentre William sfilava a cavallo e altri membri della famiglia erano distribuiti tra carrozze e tribune, Kate ha occupato con naturalezza uno spazio che, per chi osservava, sembrava già suo da tempo.

La sua presenza, composta ma autorevole, ha definito un equilibrio visivo potente. Il sorriso pacato, lo sguardo fermo, la scelta cromatica in sintonia con Charlotte e con il cerimoniale: tutto restituiva l’immagine di una donna pienamente a suo agio nel ruolo. L’abito acquamarina, essenziale nella linea e sofisticato nei dettagli, ha restituito una lettura elegante e calibrata del momento. In quella cornice formale, Kate non si limitava a partecipare: sembrava già parte del racconto centrale.

La lettura degli esperti: “È un messaggio chiaro sulla futura Regina”

L’importanza di questa scena non è sfuggita agli esperti reali. Jennie Bond, ex corrispondente reale della BBC, l’ha definita “altamente significativa”, sottolineando quanto raramente si sia visto in passato qualcosa di simile. “Ho trovato molto significativo vedere Catherine sul palco d’onore insieme al Re e alla Regina”, ha osservato la Bond, commentando le immagini del Trooping the Colour. Secondo lei, Kate era lì non solo come figura di famiglia di spicco, ma anche in qualità di Colonnello in Capo dei Royal Irish Guards, il reggimento irlandese che sfilava in parata proprio davanti ai suoi occhi. Questa duplice veste ha conferito a Kate un ruolo istituzionale forte e visibile, rendendo ancora più appropriata la sua presenza al centro della scena.

Bond ha elaborato il suo pensiero spiegando che si è trattato di “un’immagine molto potente della nostra prossima Regina accanto a suo suocero”, un’immagine che da sola comunica continuità e stabilità. Re Carlo, infatti, non ha mai fatto mistero dell’alta considerazione in cui tiene Catherine, soprattutto dopo il percorso difficile che hanno condiviso.

L’osservazione di Jennie Bond si riferisce qui a una prova personale che ha unito Kate e Carlo in modo inaspettato: la lotta contro il cancro. “Catherine ora condivide con il Re un’esperienza che nessuno dei due avrebbe voluto, ma che li ha avvicinati più che mai… Il cancro, grande livellatore, è qualcosa che hanno affrontato insieme e che ha reso il loro rapporto curiosamente unico” ha rivelato Bond, citata dal Mirror.