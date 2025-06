Kate Middleton, il significato segreto dietro il look del Trooping the Colour

Al Trooping the Colour Kate Middleton indossa look altamente simbolici che nascondono messaggi segreti in ogni dettaglio

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look al Trooping the Colour

Kate Middleton ritorno sul balcone di Buckingham Palace con la Famiglia Reale per celebrare il compleanno pubblico di Re Carlo, noto come Trooping the Colour. E come sempre il suo look veicola un messaggio altamente simbolico. Vediamo di analizzare il significato segreto degli outfit che la Principessa del Galles sfoggia in queste occasioni.

Kate Middleton, l’ombra sul Trooping the Colour 2025

L’atmosfera del Trooping the Colour 2025 non è sicuramente la stessa dell’anno scorso. Allora Kate Middleton fece la sua prima apparizione pubblica dopo la diagnosi del cancro. Si mostrò per la prima volta dopo sei mesi, era da Natale che non non si faceva vedere.

L’emozione e la tensione erano alle stelle. Persino i suoi figli, per quanto piccoli, percepirono la situazione particolare e la fragilità esibita della loro mamma che riuscì però ad essere impeccabile e a dare un’immagine di serenità e positività, malgrado la grave malattia.

Quest’anno le cose vanno meglio, almeno per Kate. Ma resta un’ombra sul Trooping the Colour, ossia il cancro di Re Carlo e le indiscrezioni sulla gravità delle sue condizioni di salute. I rumors parlano di un tumore inguaribile, ma il Sovrano non si cura di questi pettegolezzi e prosegue nel compiere i suoi doveri di Monarca che comprendono anche l’adesione alle terapie per garantire continuità al regno.

Anche la decisione di passare in rassegna le truppe in carrozza, anziché a cavallo, non è un cambiamento così inusuale. Sua madre Elisabetta fece lo stesso a partire dai 60 anni, malgrado godesse all’epoca di ottima salute.

Kate Middleton, il potere del bianco

Ma l’attenzione, oltre a Re Carlo, è naturalmente rivolta anche agli altri membri della Famiglia Reale, durante il Trooping the Colour. Sebbene a far maggiore sensazione è come sempre Kate Middleton con i suoi look, splendidi e ricchi di significato simbolico. E poi naturalmente ci sono le facce divertite e i siparietti dei suoi figli, George, Charlotte e Louis.

Ma a proposito degli outfit di Kate, questi sono studiati fin nel minimo dettaglio per lanciare messaggi. Non sempre la Principessa del Galles ha sfoggiato ai Trooping the Colour, mise nuove.

Nel 2024 riciclò un abito bianco di Jenny Packham che però rimodernò con degli inserti blu, sia per rendere il capo originale sia per rendere omaggio alle truppe militari, ricordando i colori della marina. Il fatto di presentare un look perfettamente coordinato a quello dei figli, esprimeva un senso di unità familiare. Al vestito Kate abbinò un elegante cappello, accessorio indispensabile durante questo evento, realizzato da Philip Treacy.

Anche la scelta del bianco non è stata dettata da una semplice questione di stile. Il bianco simboleggia la purezza, ma indica anche un nuovo inizio ed era esattamente quello cui puntava Kate che stava combattendo allora contro il cancro.

Kate Middleton, i colori dei suoi look al Trooping the Colour

Il bianco è la tonalità più usata da Kate durante i Trooping the Colour. Era in bianco la prima volta che partecipò a questo evento nel 2011, poi di nuovo nel 2022. Si discosta di qualche gradazione dal bianco puro nel 2021 quando indossa un abito color burro e nel 2015 con rosa molto pallido.

Rosa più o meno carico e azzurro gli altri colori scelti dalla Principessa che ha indossato una sola volta il verde nel 2023, perché in quell’anno fu nominata Colonnello delle Guardie Irlandesi.