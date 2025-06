Durante il Trooping the Colour, Re Carlo avrebbe avuto un'accesa discussione con la Regina Camilla in carrozza: le sue parole

Fonte: IPA Regina Camilla e Re Carlo

Il 14 giugno 2025 si è tenuto il Trooping the Colour 2025, la tradizionale parata che festeggia il compleanno del Re, anche se Re Carlo è nato a novembre. Ha salutato la folla, ha preso parte alla parata insieme alla Regina Camilla in carrozza e non a cavallo. Fin dalle prime ore del mattino, una folla di sudditi si è posizionata a Buckingham Palace, per salutare il Sovrano. Che, tuttavia, ha avuto una discussione accesa con la Regina Camilla, secondo un esperto: ecco cosa sarebbe successo.

Re Carlo, la discussione con la Regina Camilla al Trooping the Colour 2025

Secondo un lettore labiale, come riporta il Mirror, Re Carlo ha riferito delle parole “molto forti” alla Regina Camilla mentre si trovavano in carrozza durante il Trooping the Colour 2025. Il 14 giugno si sono tenuti, come di consueto, i festeggiamenti per il compleanno ufficiale del Sovrano: alla parata hanno preso parte quasi tutti i membri della Famiglia Reale, come Kate Middleton, che ha sfoggiato un look matchy matchy con la figlia Charlotte. Ma anche il Principe George e Louis, che hanno dimostrato il loro affiatamento.

Il Principe William e la Principessa Anna hanno preso parte all’evento a cavallo, mentre il Re, su volere dei medici, ha sfilato in carrozza, insieme alla Regina Camilla. E stando a quanto riferito dal Mirror ci sarebbe stata una vivace chiacchierata con la Regina. Secondo Jeremy Freeman, esperto di lettura labiale, il Re avrebbe detto le seguenti parole: “Assolutamente folle, vergognoso, assolutamente straordinario”, in una escalation a dir poco particolare per il Re, che di solito è molto composto.

La conversazione è proseguita con: “Nel frattempo, non come me. Questa è la differenza tra me e lui“. Al momento, non è chiara l’identità dell’uomo: secondo le fonti anglosassoni, tuttavia, c’è in corso una disputa tra Carlo e suo fratello, il Principe Andrea. Il Re potrebbe aver avviato un’indagine sugli affari di Andrea, con l’obiettivo di evitare azioni imprudenti, in particolare per quanto riguarda delle presunte pressioni finanziarie.

L’errore al Trooping the Colour

Secondo i fan su Reddit, Re Carlo avrebbe commesso un “passo falso“: precisamente, lo avrebbe commesso non al Trooping the Colour di quest’anno, ma in quello del 2024. Gli uomini della Famiglia Reale indossano le uniformi dei reggimenti della Household Division, (Carlo è Colonnello in Capo).

“Sembra che ci sia un passo falso nell’uniforme del Re, quella del Colonnello in Capo delle Guardie Irlandesi, indossata al Trooping the Colour. Sembra che indossi la fascia da ufficiale generale piuttosto che quella da colonnello del reggimento. Penso che probabilmente sia un passo falso. Certo, potremmo giustificarlo a posteriori dicendo che è il suo esercito e può indossare quello che vuole”.

Intanto, crescono le preoccupazioni per il Re, il cui tumore sarebbe incurabile secondo alcuni tabloid, tra cui il Daily Telegraph: “Il Sovrano non morirà di cancro, ma con il cancro”. Secondo alcune voci, Kate Middleton e il Principe William si starebbero preparando. Sono solo indiscrezioni, e non c’è nulla di certo, è bene sottolinearlo. Ma la preoccupazione dei sudditi inglesi è crescente nei confronti del loro Re.