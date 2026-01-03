Re Carlo, il piano di Meghan per i figli che spaventa la monarchia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Mentre Re Carlo è impegnato a ridisegnare il futuro della monarchia britannica in chiave più snella e moderna, una mossa dei Sussex potrebbe riaccendere le tensioni con Buckingham Palace. Al centro della scena ci sarebbero Archie e Lilibet e un possibile nuovo ruolo pubblico che, secondo alcuni osservatori, potrebbe creare non poche preoccupazioni ai vertici della Royal Family.

Il piano di Meghan e Harry per i figli

Nei giorni precedenti al Natale, Meghan Markle e Harry hanno fatto un annuncio significativo legato alla loro attività benefica. Dopo cinque anni, la Archewell Foundation ha ufficialmente cambiato nome, diventando Archewell Philanthropies, segnando una nuova fase del loro impegno umanitario.

Nel comunicato diffuso dalla coppia si legge che questa nuova entità “consente alla coppia e ai loro figli di espandere le loro iniziative filantropiche globali come una famiglia”. Una frase che non è passata inosservata, soprattutto perché rappresenta la prima volta che Harry e Meghan citano apertamente i figli in un contesto ufficiale e istituzionale.

Secondo diversi esperti reali questa scelta potrebbe non essere casuale. Richard Eden ha suggerito che l’inclusione di Archie e Lilibet nel messaggio sia un chiaro segnale dell’intenzione dei Sussex di coinvolgere i figli in future iniziative filantropiche, rendendoli progressivamente più visibili sul piano pubblico. Un’ipotesi che ha sorpreso anche chi conosce bene Harry. Come riporta il Mirror un suo vecchio amico avrebbe espresso perplessità, ricordando quanto la coppia abbia sempre insistito sulla necessità di proteggere i bambini dai riflettori.

Il messaggio resta volutamente vago e non conferma ruoli concreti, ma il cambio di tono è evidente. Dopo anni di assoluta riservatezz, Archie e Lilibet sembrano ora entrare, seppur indirettamente, nella narrazione pubblica dei Sussex. Una strategia che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella loro storia e in quella dei loro figli.

Il rapporto di Carlo e i nipoti

Questo possibile cambio di rotta non sarebbe privo di conseguenze sul piano istituzionale. L’idea che i figli di Harry e Meghan possano essere sempre più presenti sulla scena pubblica internazionale, seppur in ambito filantropico, potrebbe rappresentare un motivo di preoccupazione per Re Carlo.

Il sovrano è impegnato da tempo in un processo di rinnovamento della monarchia, orientato verso una Royal Family ridotta, più sobria e meno esposta mediaticamente. In questo contesto la crescente visibilità dei nipoti, al di fuori del perimetro ufficiale della Corona e sotto un marchio indipendente come Archewell, rischia di creare una narrazione parallela difficile da controllare.

Il rapporto tra Carlo e Archie e Lilibet è noto per essere distante, anche a causa della separazione geografica e delle tensioni con Meghan e Harry. L’idea che i bambini possano diventare simboli di un’attività globale alternativa alla monarchia tradizionale potrebbe acuire le preoccupazioni del Re, soprattutto in termini di immagine e coerenza istituzionale.

Se per Meghan e Harry il coinvolgimento dei figli rappresenta un’estensione naturale dei loro valori familiari, per la monarchia potrebbe essere l’ennesimo elemento di frizione. Un equilibrio delicato, che conferma come anche le scelte apparentemente più innocue possano avere un forte impatto sugli equilibri della famiglia reale.

