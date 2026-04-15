Re Carlo, il viaggio di Harry e Meghan Markle è un disastro per la Monarchia

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Re Carlo

Harry e Meghan Markle si trovano in Australia per un tour filantropico di quattro giorni. Sono bastate poche ore per far tremare Re Carlo. Gli ambienti vicini a Palazzo considerano questo viaggio un disastro per la Monarchia britannica.

Re Carlo sorveglia a distanza Harry e Meghan Markle

Re Carlo segue a distanza quanto Harry e Meghan Markle stanno facendo in Australia. Il Sovrano era stato informato del loro viaggio e aveva avvallato il progetto, forse riponendo troppa fiducia nei loro confronti.

I Sussex avevano assicurato che si trattava di un viaggio filantropico dove avrebbero preso parte a impegni privati. Ma già i primi incontri hanno rivelato a tutti che Harry e Meghan hanno organizzato uno pseudo viaggio reale, comportandosi esattamente allo stesso modo di quando andarono in Australia in rappresentanza della Corona britannica.

Hanno persino visitato un ospedale pediatrico, inaugurato dalla Regina Elisabetta e in cui erano stati nel 1985 Carlo e Diana. È evidente che i Sussex vogliono ribadire il loro legame con la Famiglia Reale. Le malelingue sostengono che lo facciano per il proprio tornaconto, d’immagine e di denaro. C’è infatti chi sostiene che siano stati pagati per questo tour e in effetti è assodato che Meghan parteciperà a una cena esclusiva dove per mangiare in sua compagnia bisogna spendere migliaia di euro.

Re Carlo, la critica a Harry e Meghan Markle

“Questo tour esiste solo grazie al diritto di nascita a lungo rifiutato da Harry. Si tratta di una vera e propria pseudo-visita reale, con tanto di visite in ospedale, bambini che abbracciano e volontariato in un centro di accoglienza per donne. Il genere di cose che fanno anche molte altre brave persone… ma con un numero leggermente inferiore di telecamere invitate e un’enfasi leggermente minore sulla promozione del marchio”: tuona la stampa britannica. E negli ambienti vicini alla Corte in molti sono d’accordo con questa opinione.

Ma le critiche arrivano anche all’interno dell’Australia. Il Sydney Morning Herald ha dato un giudizio molto negativo al viaggio dei Sussex: “L’Australia è stata generosa con Harry e Meghan. Ora vogliono usarci come bancomat”.

Harry, la rivelazione su suo padre Carlo

Harry ha inoltre messo in imbarazzo suo padre Carlo, parlando dell’essere genitori durante un evento di Movember a Melbourne. Di fatto, il Principe ha accusato il Re di aver commesso molti errori come padre.

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Harry ha raccontato di essere andato in terapia prima della nascita di Archie, per prepararsi all’enorme cambiamento di vita che un figlio comporta. E ha continuato, parlando della sua esperienza con Carlo: ” “Vedo che il ruolo dei genitori si evolve nel tempo. I nostri figli sono il nostro miglioramento. Non che io abbia migliorato mio padre (Re Carlo) o che i miei figli abbiano migliorato me, ma i bambini che cresciamo nel mondo di oggi hanno bisogno di essere migliorati.”