Re Carlo, Meghan Markle si tradisce con il video su Instagram

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Meghan si aggrappa a Harry

Re Carlo si è decisamente tranquillizzato ora che Harry e Meghan Markle sono tornati dal loro tour “pseudo-reale” in Australia. Finalmente i Sussex hanno smesso di comportarsi come se fossero in viaggio per conto di Sua Maestà.

Re Carlo ha altro a cui pensare

Re Carlo finalmente può concentrarsi con serenità su altre cose senza dover monitorare quello che fanno Harry e Meghan Markle. Il Palazzo era infatti preoccupato che potessero provocare qualche incidente col governo australiano o che la loro visita potesse essere fraintesa, come se fossero in viaggio in rappresentanza della Corona.

Questo tour per scopi filantropici ha indubbiamente dato nuova linfa ai Sussex, anche economica e non solo di immagine. Ma, specialmente in Gran Bretagna, media ed esperti in questioni reali hanno criticato il comportamento di Harry e Meghan, perché questo viaggio sembrava molto un tour reale, anche nella scelta dei luoghi da visitate, come l’ospedale pediatrico che era stato inaugurato da Elisabetta II e visitato da Carlo e Diana nel 1985.

Harry e Meghan hanno voluto portare il loro sostegno in Australia, ma in molti si sono chiesti a che titolo. Inoltre, non è stato apprezzato il weekend esclusivo che aveva come star Lady Markle, dato che per una cifra piuttosto alta era possibile cenare nella stessa sala in cui era presente la Duchessa e con l’aggiunta di qualche migliaio di dollari era possibile farsi un selfie con lei. Una scelta non propriamente “regale” per i Sussex.

Meghan Markle, l’errore da influencer

In ogni caso, il viaggio ormai è alle spalle e non è accaduto niente di imbarazzante. Carlo quindi può tornare al suo lavoro e concentrarsi sulle celebrazioni per il centenario di sua madre Elisabetta. Il Re terrà anche un discorso per l’occasione di cui è stato anticipato una parte.

Harry e Meghan sono tornati in California e a casa sono stati accolti da un caloroso benvenuto da parte dei loro figli Archie e Lilibet. Il tutto è stato ovviamente condiviso sui social.

Ma Lady Markle ha voluto celebrare il viaggio in Australia, pubblicando un video dei momenti più belli e toccanti di questa visita. C’è tutto in questa clip: il Royal Children’s Hospital di Melbourne, la visita all’organizzazione benefica per la salute mentale giovanile batyr, la casa per donne senzatetto, il summit sulla leadership sul posto di lavoro, la gita in barca a vela nel porto di Sydney con Invictus Australia e il ritiro “Girls Weekend” organizzato dal podcast Her Best Life, tra i tanti altri eventi.

Non mancano anche alcune scene del dietro le quinte: Meghan che si trucca, Harry che si gusta una bistecca e un bacio tra i due appena intravisto.

Il video è stato condiviso sul profilo Instagram della Duchessa che è stata criticata per questo. Infatti, un membro della Famiglia Reale non lo avrebbe mai fatto. Come era già capitato in passato, durante la Paris Fashion Week, Meghan è stata accusata di voler fare “la principessa” ma poi si comporta da influencer.