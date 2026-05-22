Re Carlo, Camilla cede alla tentazione: in Irlanda del Nord è successo di tutto

Re Carlo e Camilla sono tornati a casa sani e salvi dal loro viaggio in Irlanda del Nord dove si sono divertiti come non mai, tra musica, whisky e gelati

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Camilla in Irlanda del Nord

Re Carlo e la Regina Camilla sono tornati in Gran Bretagna. Il loro rocambolesco, per non dire comico, viaggio in Irlanda del Nord è giunto al termine e finalmente le Loro Maestà possono riposarsi nel weekend. Anche se il Sovrano deve affrontare un problema non da poco con suo fratello Andrea, la cui situazione si è aggravata. Ma procediamo con ordine.

Re Carlo scatenato durante il viaggio in Irlanda del Nord

Non si può dire che Re Carlo e la Regina Camilla non si siano divertiti durante il loro soggiorno in Irlanda del Nord. La coppia reale ha provato e visto moltissime cose in tre giorni, svelando anche delle doti inedite. Ma contemporaneamente il Sovrano è stato letteralmente bersagliato da una serie di eventi che hanno dell’incredibile.

Carlo e Camilla si sono cimentati in lezioni di musica con tanto di correzione pubblica. Il Re ha anche dimostrato di essere bravo a suonare l’ukulele. Infatti, ha preso in mano lo strumento e ha iniziato a strimpellarlo unendosi al gruppo dei Loughries Men’s Shed durante la visita agli orti di Ards nella contea di Down, con grande stupore dei presenti e della band.

Carlo era entusiasta e al termine dell’esecuzione si è rivolto ai musicisti dicendo loro: “C’è una meravigliosa organizzazione chiamata Ukulele Orchestra of Great Britain, è fantastica”.

Ma oltre la musica, il Re ha dimostrato un vivo interesse anche per il ballo. Un gruppo di ragazzi ha eseguito una coreografia di hip hop e c’è mancato poco che anche lui si mettesse a ballare. Insomma, il viaggio in Irlanda del Nord è stato rivelatore dei talenti di Carlo che evidentemente aveva voglia di divertirsi.

Camilla cede alle tentazioni

Camilla, invece, alle arti ha preferito i prodotti locali. Dopo aver brindato assieme al marito con un whisky irlandese, davvero forte, l’indomani ha visitato un pub storico dove ha spillato la birra, come se lo avesse sempre fatto.

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Durante l’ultimo giorno di visita, Carlo e Camilla hanno visitato Newtownards dove sono stati accolti da una folla festante. I Sovrani hanno stretto mani, chiacchierato con le persone e Camilla ha anche preso in braccio un cagnolino.

In questa occasione, hanno potuto gustare alcuni prodotti locali e la Regina si è lasciata tentare da un cono gelato, con tanto di cialda che ha provveduto a mordere senza farsi troppi problemi.

Infine, non è mancato il tradizionale taglio della torta, un enorme dolce farcito di panna, che Carlo e Camilla hanno affettato assieme.

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Re Carlo, è successo di tutto durante il viaggio in Irlanda del Nord

Anche se la visita in Irlanda del Nord è stata molto serena e divertente, Carlo è stato funestato da una serie di eventi negativi.

Prima viene dato per morto da una radio britannica che, per un presunto guasto tecnico, ha annunciato la morte del Sovrano. Poi Carlo viene imbrattato da un gabbiano. E infine, al ritorno in Gran Bretagna, si è trovato una situazione difficile con suo fratello Andrea che ora è indagata per presunti atti sessuali.

Se Carlo pensava di potersi rilassare e riposare dalle fatiche del viaggio durante il weekend a Sandringhm, dovrà rivedere i suoi piani.