Re Carlo e Camilla a New York, la Regina osa con l’abito animalier

Carlo e Camilla conquistano New York e la Regina sfoggia al ricevimento un look leopardato: non aveva mai osato tanto: la reazione del Re

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Carlo e Camilla al ricevimento di New York

Re Carlo e Camilla hanno trascorso il terzo giorno del loro viaggio negli Stati Uniti a New York. In agenda avevano moltissimi impegni, alcuni dei quali svoltati separatamente, per poi ritrovarsi in serata al gala organizzato da Greater Together, dove la Regina, 78 anni, ha sfoggiato un abito leopardato. In Gran Bretagna non aveva mai osato tanto e l’espressione di suo marito dice tutto.

Carlo e Camilla conquistano New York

Dopo la cena di gala alla Casa Bianca, dove Camilla ha sfoggiato un abito fucsia di Fiona Clare in competizione con Melania Trump, affascinante in un look Christian Dior Haute Couture, la Regina e Re Carlo sono volati a New York.

Qui hanno visitato il memoriale dell’11 settembre dove hanno deposto una corona di fiori bianchi, narcisi, lillà e peonie, presso la South Pool. E hanno lasciato un messaggio scritto a mano per onorare la memoria delle vittime dell’attacco terroristico, tra cui diverse decine di cittadini britannici.

Poi si sono separati per svolgere impegni diversi. Camilla ha visitato la Biblioteca pubblica di New York dove ha tenuto un discorso in cu ha dichiarato che “i libri sono i migliori amici”. La Regina è nota per il suo impegno a sostegno della letteratura.

Durante l’evento in biblioteca, Camilla ha avuto un’accompagnatrice d’eccellenza, l’attrice Carrie Bradshaw.

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Invece, Carlo è andato ad Harlem per incontrare i giovani di una no profit che si occupano di fornire cibo a chilometro zero alle comunità locali. Il Re ha assistito con vivo interesse mentre un gruppo di bambini dava da mangiare a delle galline. D’altro canto, il Sovrano ha una grande passione per la campagna e tutte le attività che lì si svolgono.

Camilla, cambio d’abito eccentrico

Per appuntamenti diurni, Camilla ha indossato un elegante abito-cappotto blu navy, coi bordi finemente ricamati ton sur ton. Il colore formale del look è stata una scelta obbligata, in considerazione degli appuntamenti in agenda.

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Ma Sua Maestà ha decisamente cambiato stile quando si è trattato di partecipare al ricevimento serale, organizzato da Greater Together in collaborazione con The King’s Trust, un ente benefico fondato dal sovrano nel 1976 per aiutare i giovani in difficoltà.

Al gala erano presenti anche numerose star, tra cui Lionel Richie, uno dei cantanti preferiti dalla Famiglia Reale. Infatti, lo avevano chiamato per esibirsi durante i festeggiamenti del Giubileo della Regina Elisabetta.

Oltre a Richie, Carlo e Camilla hanno incontrato al gala Martha Stewart, Anna Wintour, Iman, Karlie Kloss, Stella McCartney, Nina Dobrev, Meghann Fahy, Leo Woodall, Jasmine Tookes, Donatella Versace e Charlotte Tilbury.

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Alla presenza di ben tre regine della moda, Donatella Versace, Stella McCartney e Anna Wintour, Camilla non poteva sfigurare. Così, la Regina ha azzardato con un abito animalier con maniche a trequarti, gonna morbida lunga fino ai polpacci e scollo decorato, che ha abbinato a delle décolleté in seta nere.

Carlo e Camilla, ultima del viaggio in America

Conquistata New York, Carlo e Camilla sono volati in Virginia giovedì 30 aprile dove concludono il loro viaggio negli USA. Anche qui l’agenda delle Loro Maestà è ricca di appuntamenti, tra cui una festa di quartiere per celebrare il 250° anniversario della firma della Dichiarazione d’Indipendenza americana, che sancì la fine dei legami tra la Gran Bretagna e le sue colonie statunitensi nel luglio del 1776.