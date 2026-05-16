Il sovrano ha sorpreso tutti, raggiungendo la consolle e lanciando un mix: uno strappo alle rigide regole che dice molto di questa nuova fase della vita di Carlo

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IPA

Il protocollo della Famiglia Reale è molto restrittivo ma, di tanto in tanto, si verificano degli strappi. Non è cosa comune, però, che sia proprio Re Carlo a dimenticarsi per un po’ delle regole. Il sovrano ha sorpreso tutti, presentandosi a un garden party a Buckingham Palace, facendo qualcosa di unico per una persona del suo rango: ha raggiunto una consolle da dj. Un momento esilarante, che ha fatto rapidamente il giro del mondo.

I 50 anni del King’s Trust

Un’occasione tutt’altro che privata e poco formale, trattandosi della festa organizzata per celebrare il 50° anniversario del King’s Trust. Si tratta della fondazione benefica fondata dallo stesso Carlo nel 1976 (al tempo, ovviamente, era la Prince’s Trust).

Una realtà che ha contribuito ad aiutare più di 1,3 milioni di giovani britannici in difficoltà. Tendendo loro una mano, ha lavorato per permettere loro di costruirsi un futuro attraverso programmi di formazione e inserimento lavorativo.

Proprio in quest’occasione abbiamo assistito alla trasformazione del sovrano, da Re a dj. Nei giardini del palazzo si sono ritrovati circa 4mila invitati, tra ex allievi, volontari, giovani beneficiari della fondazione e sostenitori. Il tutto arricchito da un parterre di celebrità.

Il Re dj

Tantissimi i VIP, da Sir Idris Elba a Damian Lewis, da Sir Gareth Southgate a Myleene Klass, fino ad Ant e Dec a Helen Mirren. Il momento che tutti ricorderanno per sempre, però, non riguarda nessuno di loro.

Re Carlo si è avvicinato di colpo alla postazione di Christian St. Louis, dj 22enne che ha appreso il mestiere proprio grazie a un corso del King’s Trust. Il giovane stava lavorando alla consolle, quando il sovrano, con un sorriso sornione, ha preso il suo posto e ha premuto play. Il suo lancio musicale è stato ovviamente accolto da applausi e risate generali.

Tutti tremendamente sorpresi dall’evento, compreso Idris Elba, ben noto attore che ha avuto modo di far conoscere anche le sue doti da deejay. Alla domanda dei giornalisti se il Re avesse apprezzato la musica elettronica, ha risposto con un tempismo perfetto: “Beh, non è rimasto a lungo, mettiamola così”.

Un’immagine, quella di Re Carlo in console, che ben altro che una nota di colore. Racconta infatti qualcosa di molto più profondo, considerando il suo fragile stato di salute. È come se avesse una nuova visione della vita, puntando a mostrarsi più rilassato, moderno e vicino al pubblico, così come alla sua famiglia.