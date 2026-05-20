Downton Abbey, il gran finale della saga arriva su Sky: ecco quando

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Le protagoniste di Downton Abbey

Downton Abbey, una delle saghe più amate dagli spettatori di tutto il mondo, è giunta al capitolo finale: l’ultimo episodio dedicato alla storia della famiglia Crawley arriverà prossimamente in prima tv su Sky. Dopo sei stagioni, si concluderanno così le vicende del nobile clan inglese e della sua servitù a cavallo degli Anni Trenta.

Quando e dove vedere il finale di Downton Abbey

Con oltre 55 premi vinti tra Emmy, BAFTA, SAG e Golden Globe, Downton Abbey è considerata una delle serie più influenti del piccolo schermo. Le vicende della nobile famiglia Crawley, chiamata ad attraversare crisi e cambiamenti sullo sfondo della Gran Bretagna nei primi decenni del ‘900, hanno appassionato milioni di telespettatori nel mondo, ma sono giunte al capitolo conclusivo.

Il gran finale di Downton Abbey andrà in onda domenica 24 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand.

Downton Abbey – Il gran finale, cast e trama

Al centro di Downton Abbey – Il gran finale, ci sono ancora la famiglia Crawley e la sua servitù: ormai sopraggiunti gli ‘Anni 30, i nobili inglesi saranno chiamati ancora una volta ad accogliere il cambiamento e ad affrontare le profonde trasformazioni sociali portate dalla modernità.

Diretto da Simon Curtis, scritto dal celebre creatore della serie Julian Fellowes e tratto dalla serie di Carnival Films pluripremiata agli Emmy, il film riunisce il cast originale guidato da Hugh Bonneville, Michelle Dockery ed Elizabeth McGovern, insieme ai volti storici della serie come Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle e Joanne Froggatt, per un epilogo carico di emozione, tra cambiamenti inevitabili e legami che resistono al tempo.

Downton Abbey e il tributo a Maggie Smith

Nei panni di Lady Violet Grantham, l’indimenticabile Maggie Smith ha regalato al grande pubblico uno dei suoi personaggi più riusciti, vincendo addirittura 3 Emmy Awards. Dopo la scomparsa dell’attrice, nel 2024, il regista e il cast di Downton Abbey hanno colto l’occasione per renderle un doversono tributo nel capitolo finale della saga.

L’ultimo film si apre infatti nel segno dell’assenza di Lady Violet, dando al racconto una profondità emotiva ancora più intensa e accompagnando i personaggi verso una nuova fase delle loro vite.

L’omaggio alla serie cult su Sky

Con l’arrivo dell’ultimo capitolo, Sky celebra anche l’intera saga offrendo l’occasione di riscoprire tutte le storie di Downton Abbey: dal 21 al 24 maggio su Sky Collection sarà possibile rivedere tutte le sei stagioni della serie in modalità maratona.

I primi due film, Downton Abbey e Downton Abbey II – una nuova era, che portano sul grande schermo tutta l’eleganza e il glamour che hanno sempre contraddistinto la saga, saranno disponibili on demand e in streaming su Now da giovedì 21 maggio e approderanno su Sky Cinema Romance rispettivamente venerdì 22 maggio e sabato 23 maggio alle 21:00.

Un appuntamento che farà sicuramente la gioia degli appassionato della serie tv, tra le produzioni britanniche più amate di tutti i tempi: in un mondo di titoli originali e controversi, Downton Abbey ha dimostrato che anche i prodotti più tradizionalisti, se sorretti da una solida sceneggiatura e da un cast di livello, possono ancora appassionare.