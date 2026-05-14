Pechino Express 2026, le DJ vinceranno? Sky replica e sorprende

Saranno le DJ a vincere Pechino Express 2026 ed è stato già annunciato con uno spoiler? La verità.

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IPA Jo Squillo e Michelle Masullo

Le Dj vinceranno Pechino Express 2026 e il finale dello show è stato già svelato? Negli ultimi giorni si è parlato molto di un presunto spoiler riguardo la finale del programma condotto da Costantino Della Gherardesca.

Le Dj vinceranno Pechino Express 2026?

Tutto a causa di un post che, secondo quanto rivelato sui social, sarebbe stato pubblicato sul profilo ufficiale di Now Tv. Nel post si parlava della partecipazione della coppia delle DJ, ossia Jo Squillo e Michelle Masullo ad un evento al Foro Italico. Le due concorrenti venivano indicate come le “vincitrici” di Pechino Express. Una parola di troppo che aveva scatenato immediatamente le fantasie dei fan dello show e che dopo pochi istanti era stata modificata con le “viaggiatrici”.

Le vincitrici del programma sono state rivelate per sbaglio? Secondo quanto affermato da Sky tutto questo non sarebbe mai accaduto. L’azienda, raggiunta da Leggo, ha infatti smentito questa circostanza, spiegando che il post di cui tutti parlano non sarebbe mai stato modificato e che in realtà non sarebbe avvenuto nessuno spoiler riguardo la finale dello show.

La coppia vincitrice di questa edizione dunque verrà rivelata solamente alla fine dell’ultima tappa, prevista in Giappone. Chi salterà per primo sul Tappeto Rosso a Kyoto? In gara sono rimasti i concorrenti più forti.

Prima di tutto I Raccomandati, ossia Chanel Totti e Filippo Laurino, che hanno vissuto momenti altalenanti, ma non hanno mai perso la voglia di vincere, grazie anche alla grande ironia della figlia di Totti e Ilary Blasi.

Troviamo poi I Veloci, ovvero Fiona May e Patrick Stevens, che dopo una partenza difficile hanno conquistato una puntata dopo l’altra il biglietto per il Giappone. Infine ci sono le DJ, Jo Squillo e Michelle Masullo, mamma e figlia elettiva, fra le coppie più forti di questa edizione.

Il viaggio dei concorrenti partirà da Nara per una corsa che li condurrà sino ad Osaka e al grande finale che avrà luogo a Kyoto. Chi trionferà in questa edizione del programma? Dopo la secca smentita di Sky e la scelta di negare gli spoiler, la gara resta aperta e fare dei pronostici è piuttosto difficile. Quest’anno infatti sono arrivati all’ultima tappa concorrenti fortissimi e sia I Veloci che I Raccomandati o le DJ potrebbero vincere.

Dove vedere la finale di Pechino Express 2026

La finale di Pechino Express – L’Estremo Oriente è prevista per giovedì 14 maggio in onda su Sky Original e in streaming solamente su NOW. Il programma inoltre è disponibile sempre disponibile on demand. L’ultima tappa, quella del Giappone, vedrà Guido Meda nei panni di inviato accanto a Costantino Della Gherardesca, conduttore amatissimo della trasmissione.

Quest’anno gli inviati di Pechino Express sono stati tre, uno per ogni tappa. Lillo ha accompagnato i viaggiatori in Indonesia, Giulia Salemi è stata protagonista delle puntate ambientate in Cina, mentre Guido Meda è arrivato in Giappone.