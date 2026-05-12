Pechino Express 2026, svelati per sbaglio i vincitori dello show

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IPA Costantino Della Gherardesca

I vincitori di Pechino Express 2026 sarebbero stati svelati per sbaglio. In attesa della finalissima dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca intorno alla trasmissione si è creato un piccolo caso a causa di un post pubblicato sui social.

I vincitori di Pechino Express svelati per sbaglio?

Il profilo ufficiale di Now Tv infatti avrebbe rivelato per sbaglio chi ha trionfato nell’ultima puntata di Pechino Express 2026. Uno spoiler divenuto in breve tempo virale fra i fan della trasmissione.

La questione parte da un post pubblicato sul profilo ufficiale di Now Tv in cui veniva annunciata la presenza di Jo Squillo e Michelle Masullo, la coppia delle DJ, ad un evento al Foro Italico. Peccato che nella descrizione del post le due venissero definite come le “vincitrici di Pechino Express”.

Una svista, corretta in pochissimo tempo. Non appena la notizia si è diffusa infatti il nome “vincitrici” è stato sostituito con “viaggiatrici”. L’ultima puntata di Pechino Express andrà in onda il prossimo 14 maggio, ma in tanti sono convinti che l’errore abbia svelato in anteprima chi vincerà.

Per ora in gara sono rimasti I Raccomandati, ossia Chanel Totti e Filippo Laurino, I Veloci, ovvero Fiona May e Patrick Stevens. La terza coppia è quella formata dalle DJ, ossia Jo Squillo e Michelle Masullo.

Nel corso degli anni la produzione dello show ha cercato in ogni modo di evitare fughe di notizie, soprattutto riguardo i vincitori, visto che il programma è registrato. I concorrenti firmano infatti dei contratti che prevedono penali altissime per chi rivela dettagli della trasmissione. Non solo: tutte le coppie in gara nell’ultima tappa girano un video con la loro reazione nel caso di vittoria. In questo modo sino all’ultimo nessuno sa quale sia il vincitore del reality.

Le anticipazioni della finale di Pechino Express 2026

Per scoprire se quello sul profilo ufficiale di Now Tv è stato solo un errore o uno spoiler clamoroso non resta che attendere la finale di Pechino Express 2026 il 14 maggio. Solo in quella data i telespettatori scopriranno chi riuscirà a spuntarla, effettivamente, fra le DJ, I Veloci e I Raccomandati.

Quest’anno la trasmissione ha visto i suoi concorrenti viaggiare fra Indonesia, Cina e Giappone. Proprio quest’ultimo paese farà da scenario alla finale. Le coppie si sfideranno, fra prove particolari e gare, senza risparmiarsi, per aggiudicarsi il primo posto.

In gara sono rimaste le tre coppie più forti di questa edizione. Da una parte Chanel Totti e Filippo Laurino, giovanissimi e agguerriti, decisi a non darla vinta agli avversari. Dall’altra Fiona May e Patrick, coppia di sportivi che, una tappa dopo l’altra hanno conquistato posizioni, dando prova di grande fermezza.

Infine troviamo Jo Squillo e Michelle che sin dalla prima puntata della trasmissione condotta da Costantino Della Gherardesca hanno dominato la gara, vincendo numerose tappe e diventando, di fatto, le candidate per la vittoria, ma anche le più criticate dalle altre coppie.

“Per Jo Squillo e Michelle Masullo Pechino Express è solo una corsa spietata”, hanno commentato Dani Faiv (Daniele Ceccaroni) e Tony2Milli (Antonio Maria Volante), la coppia dei Rapper eliminata proprio dalle DJ.