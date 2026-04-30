Pechino Express, anticipazioni del 30 aprile: cosa succede nell’ottava puntata

L'ottava puntata di Pechino Express 2026 sta per arrivare: cosa accadrà e quali sono le coppie ancora in gara.

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IPA I Veloci Fiona May e Patrick

Pechino Express 2026 si avvicina alle battute finali e l’ottava puntata dello show sarà per molti versi decisiva. Ormai in gara sono rimaste poche coppie e la sfida si fa sempre più accesa, fra prove da superare, passaggi e nuovi luoghi da scoprire.

Pechino Express 2026, le anticipazioni del 30 aprile

Nell’ottava puntata di Pechino Express infatti le coppie dovranno conquistare il biglietto per raggiungere il Giappone, ultima tappa del viaggio. Arrivare nel paese però non sarà semplicissimo. Prima dovranno percorrere la bellezza di 509 chilometri, partendo dalla città di Dengfeng per arrivare al traguardo fissato a Xi’an, dove scopriranno il famosissimo Esercito di Terracotta, costituito da più di 7000 figure di combattenti a grandezza naturale.

In gara sono rimasta ben cinque coppie, dopo l’addio (fra le polemiche) degli Spassusi, ossia Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, e il salvataggio in extremis dei Veloci grazie alla busta nera che riportava la scritta: “non eliminati”.

Ad affrontare la nuova puntata dello show condotto da Costantino della Gherardesca ci saranno Chanel Totti e Filippo Laurino che formano la coppia de I Raccomandati, troviamo poi Jo Squillo e Michelle Masullo, ossia Le Dj, e Fiona May con Patrick Stevens, alias I Veloci.

Completano il gruppo I rapper con Dani Faiv e Tony 2Milli, e Le Albiceleste con Candelaria e Camila Solórzano. Il traguardo è ormai ad un passo e la tappa numero otto svelerà le fragilità delle coppie, ma anche la loro forza. Ad accompagnare i concorrenti in questa avventura ci sarà non solo il conduttore Costantino Della Gherardesca, ma anche Giulia Salemi.

L’influencer e modella è stata scelta come inviata per scoprire le meraviglie della Cina, dando il cambio a Lillo, presente nella tappa in Indonesia.

Dopo aver affrontato la difficile prova dei Sette Mostri, le coppia dovranno superare una tappa complicata e lunghissima in cui verranno a galla molte tensioni. Dopo essere stati messi a rischio eliminazione dai Rapper, I Veloci (Fiona May e Patrick Stevens) cercheranno la loro vendetta. Nel frattempo l’alleanza fra I Rapper e I Raccomandati è ormai stata svelata e le altre coppie sono pronte a dare battaglia, minando un equilibrio già precario.

Non resta dunque che attendere la lunga corsa verso il Tappeto Rosso per capire cosa accadrà. Al termine della tappa, come sempre, saranno due le coppie a rischio eliminazione che si giocheranno la permanenza nel reality. Due concorrenti torneranno dunque a casa, in Italia, mentre gli altri procederanno nel loro viaggio, approdando in Giappone per vivere nuove avventure.

Dove e quando vedere Pechino Express 2026

L’appuntamento con l’ottava puntata di Pechino Express è per giovedì 30 aprile 2026. Il programma inizia alle ore 21:15 su Sky Uno (canale 108). Come di consueto i telespettatori potranno seguire l’episodio anche in streaming sulla piattaforma NOW per chi è abbonato, e su Sky Go, dove il reality game resterà visibile on demand con la possibilità di recuperarlo e vederlo in un secondo momento.