Pechino Express, anticipazioni 14 maggio: cosa succede nell’ultima puntata

La finale di Pechino Express sta per arrivare: cosa accadrà e le anticipazioni della puntata.

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IPA Costantino Della Gherardesca

La finale di Pechino Express 2026 sta per arrivare. L’appuntamento è per il 14 maggio quando le coppie rimaste in gara si sfideranno per conquistare il primo posto e vincere questa edizione del reality.

Finale Pechino Express, le anticipazioni della puntata del 14 maggio

Nella semifinale di Pechino Express – L’Estremo Oriente, Costantino Della Gherardesca ha proclamato le coppie finaliste. Affiancato da Guido Meda, inviato speciale nelle tappe in Giappone, il presentatore ha seguito i concorrenti fra prove fisiche e mentali.

Nell’ultima puntata, andata in onda il 7 maggio, ad abbandonare la trasmissione sono state Le Albiceleste, ossia Candelaria e Camila Solórzano, eliminate dalla busta nera ad un passo dalla finalissima. A sfidarsi nella finale di Pechino Express dunque saranno Le Dj, ossia Jo Squillo e Michelle Masullo, I Raccomandati, con Chanel Totti e Filippo Laurino e I Veloci, ovvero Fiona May e Patrick Stevens. Un viaggio, quello di Pechino Express, iniziato dall’Indonesia e proseguito fra Cina e Giappone per oltre 5mila chilometri.

Quest’anno sono stati tre gli inviati, uno per ogni paese visitato. Lillo ha accompagnato i viaggiatori in Indonesia, Giulia Salemi è stata protagonista della tappa cinese, mentre Guido Meda ha raggiunto i concorrenti in Giappone.

Chi vincerà Pechino Express?

La domanda che tutti si fanno è: chi vincerà Pechino Express? Le super favorite restano le Dj, soprattutto dopo che nei giorni scorsi si era parlato di una gaffe dell’account ufficiale di Now Tv dove Jo Squillo e Michelle Masullo erano state descritte come le “vincitrici”. Un errore immediatamente corretto e sostituito con le “viaggiatrici”.

Nonostante lo spoiler il destino dello show sembra ancora tutto da scrivere e solamente durante la puntata del 14 maggio scopriremo chi la spunterà fra le tre coppie che sono rimaste in gara.

Fra i candidati alla vittoria troviamo in particolare Chanel Totti e Filippo Laurino. I Raccomandati sono riusciti a conquistare il favore del pubblico e a farsi amare. Non si sono mai persi d’animo e la figlia di Totti e Ilary Blasi ha dato prova di grande ironia e fair play.

I Veloci, ovvero Fiona May e Patrick Stevens, hanno invece vinto diverse tappe, ma hanno scatenato accese polemiche. In particolare da parte dei Rapper che, dopo la loro uscita, non hanno perso occasione per criticare gli avversari che li hanno eliminati.

“Patrick Stevens sottomesso, Fiona May antisportiva – hanno raccontato a Leggo Dani Faiv e Tony 2Milli -. Meglio otto puntate da eroi che dieci da odiati”.

Dove e quando vedere la finale di Pechino Express

L’appuntamento è per il 14 maggio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming in esclusiva su Now. Il programma inoltre sarà disponibile on demand su Sky Go. Nel corso della finale Costantino della Gherardesca e l’inviato Guido Meda guideranno i viaggiatori attraverso una corsa contro il tempo, sino all’incoronazione dei vincitori.