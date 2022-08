Sandy Marton is back! Dove vive e cosa fa il biondo più sexy degli Anni ’80

Sandy Marton è uno dei grandi protagonisti della scena musicale internazionale, simbolo della disco music anni Ottanta. Il cantante croato, dopo il grande successo riscosso con People from Ibiza e altre hit meno conosciute, si è rifugiato sull’isola di Ibiza, dove vive da molti anni. Senza però rinunciare agli impegni professionali che, seppur diminuiti, continuano a vederlo ospite di eventi musicali e trasmissioni televisive. Come in occasione della partecipazione al party evento Ottanta Novanta per una notte a Fasano, nel brindisino, il 26 agosto 2022.

Sandy Marton, cosa fa oggi

Chi non ha ascoltato, almeno una volta nella vita, il ritornello leggero e orecchiabile di People from Ibiza di Sandy Marton? Colonna portante della disco music anni Ottanta, genere in cui il cantante croato ha ottenuto il massimo della popolarità, il brano non smette di essere ascoltato e cantato ed è diventato un inno alla libertà e all’ebbrezza dell’estate. Artista geniale e poliedrico, Sandy Marton è tornato a far ballare le piazze ospite del party evento Ottanta Novanta per una notte, il 26 agosto 2022 al beach club Mare Mosso in zona Savelletri a Fasano, in provincia di Brindisi.

Si ripercorrono così i più grandi successi del suo repertorio artistico, da People from Ibiza alle hits meno conosciute. Immancabile al suo fianco la keytar, tradizionale strumento elettronico formato dalle parole keyboard (“tastiera”) e guitar (“chitarra”) e che utilizza sempre durante i suoi concerti.

Pseudonimo di Aleksandar Marton, Sandy Marton è nato a Zagabria il 4 ottobre 1959. Prodotto da Claudio Cecchetto, il suo periodo di massima popolarità risale agli anni ’80 con la sua People from Ibiza datata 1984. Popolare soprattutto in Italia e in altri Paesi europei, il suo repertorio annovera altri brani meno conosciuti, come Camel by Camel e Modern Lovers.

Sandy Marton, il successo che non stanca mai

La carriera di Sandy Marton mostra un’anomalia non indifferente: attraverso una sola canzone ha infatti segnato un’intera generazione. Con People from Ibiza ha tracciato un solco profondissimo nella disco music anni ’80, indicando la strada del successo anche ai suoi colleghi.

Dopo il periodo di grande successo, la popolarità di Sandy Marton si è ridimensionata e il cantante croato si è rifugiato sull’isola di Ibiza, vicino alla spiaggia di Ses Salines, dove vive. Sebbene la sua attività artistica sia in stand-by, spesso viene invitato ad eventi e trasmissioni televisive in cui si esibisce live con i suoi più grandi successi discografici. Una delle ultime apparizioni sul piccolo schermo è del 25 settembre 2021, ospite del programma Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 condotto da Amadeus in prima serata su Rai1. Occasione per riproporre sul palco la leggendaria People from Ibiza.

Dal successo al lento ed inesorabile declino, Sandy Marton ha conosciuto la popolarità da giovanissimo per poi perdersi per strada. Consapevole, nonostante tutto, di aver segnato un’intera generazione con un solo brano, ma destinato a diventare immortale.

Sandy Marton, icona sexy degli anni ’80

Non solo People from Ibiza: immortale è anche la sua iconica immagine di cantante sexy che ha fatto impazzire tutti. La sua chioma bionda e fluente, i suoi occhi chiari, il suo sguardo: Sandy Marton è stato un vero e proprio sex symbol. E sì, mantiene ancora oggi il suo fascino.

Della vita privata del cantante si conoscono poche informazioni. “Sono un uomo felice, ma niente fidanzate”: queste le sue dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Domenica Live. Nessun matrimonio, né figli. Unico fedele compagno è il suo cane: “Mi ha cambiato la vita”.