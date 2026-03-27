Sondaggi Grande Fratello Vip del 27 marzo: chi rischia stasera

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IPA Ilary Blasi

Siamo alla resa dei conti. Dopo l’uscita di scena di Dario Cassini nella diretta del Grande Fratello Vip dello scorso 24 marzo, un’eliminazione che ha lasciato l’amaro in bocca a molti e ha ribaltato i pronostici della vigilia, l’attenzione del pubblico è ora tutta proiettata verso l’appuntamento di stasera, venerdì 27 marzo. La nuova puntata su Canale5 deciderà il destino dei concorrenti in nomination, con un televoto che, pur non essendo eliminatorio, determinerà equilibri di potere decisivi all’interno della Casa.

I nominati del 27 marzo

Per capire come si sia arrivati al quartetto attualmente al vaglio del pubblico, è necessario riavvolgere il nastro alla terza puntata. Ilary Blasi ha guidato una serata densa di avvenimenti, dominata in gran parte dal controverso “pillola gate”. La vicenda, che ha visto Cassini accusare pesantemente una coinquilina di avergli sottratto dei farmaci, ha creato una spaccatura profonda nel gruppo, portando infine alla sua esclusione con una percentuale di voti bassissima, appena il 4,67%.

Ma, tra le mura dei Lumina Studios non si respira solo aria di tempesta. Gli spettatori hanno potuto godere anche di momenti di grande tenerezza, come il primo e attesissimo bacio tra Renato e Lucia Ilardo, o l’evidente affinità che sta nascendo tra Ibiza e Nicolò. Proprio Ibiza Altea ha saputo emozionare il pubblico raccontando la propria storia personale, portando una ventata di vita vera in un clima spesso esasperato dalle strategie di gioco.

Le nomination che hanno portato alla sfida di stasera sono state il frutto della nuova struttura del reality, divisa tra Economy Club e Gold Club. Nel gruppo Economy, sotto la guida di Adriana Volpe, i voti si sono concentrati su Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini. Nel Gold Club, capitanato da Giovanni Calvario, le votazioni palesi e segrete ha trascinato al televoto Francesca Manzini e Marco Berry.

Cosa dicono i sondaggi

Il televoto aperto in questi giorni ha una funzione specifica: stabilire chi tra i quattro nominati otterrà l’immunità nella puntata del 27 marzo. Ricordiamo che l’immune della serata si mette al riparo da possibili attacchi, ma anche acquisisce un potere decisionale che potrebbe cambiare le sorti degli altri inquilini.

Secondo i principali sondaggi online, la situazione appare straordinariamente netta. Alessandra Mussolini sta dominando le preferenze con una percentuale che sfiora il 56%, staccando nettamente tutti i rivali. Al secondo posto troviamo Francesca Manzini, che con il suo carattere forte e divisivo riesce a catalizzare circa il 20% dei consensi. Più staccata è Lucia Ilardo, ferma al 14%, nonostante l’interesse del pubblico per la sua neonata storia d’amore con Renato.

La posizione più critica è quella di Marco Berry. Con appena il 9% delle preferenze nei sondaggi, l’ex iena sembra non essere riuscita a stabilire una connessione profonda con i telespettatori. La sua scarsa popolarità potrebbe spingerlo, già a partire da stasera, a rivedere drasticamente la propria strategia comunicativa per evitare che questa indifferenza del pubblico si trasformi, in futuro, in una condanna definitiva.

Il verdetto annunciato in diretta

Nonostante i numeri sembrino parlare chiaro, la storia del Grande Fratello Vip insegna che nulla è mai scontato fino alla chiusura ufficiale del televoto. Il “precedente Cassini” è ancora fresco nella memoria dei concorrenti e dimostra come le dinamiche dell’ultimo minuto possano ribaltare ogni previsione.

Stasera, oltre a scoprire chi otterrà l’immunità, occhi puntati sui capitani: Giovanni Calvario per il Gold Club e la stessa Alessandra Mussolini per l’Economy Club. Se quest’ultima dovesse confermare il vantaggio dei sondaggi e ottenere anche l’immunità, diventerebbe di fatto la regina assoluta della Casa per la prossima settimana. Tra nuovi confronti, possibili twist nelle nomination e prove a sorpresa, la serata di oggi su Canale5 e Mediaset Infinity è un passaggio obbligato per chiunque voglia capire chi ha davvero le carte in regola per arrivare in fondo.