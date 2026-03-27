Grande Fratello Vip, anticipazioni del 27 marzo: la resa dei conti tra Mussolini e Manzini

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IPA Alessandra Mussolini e Francesca Manzini

Le luci della Casa del GF Vip tornano ad accendersi per un nuovo appuntamento in prima serata. Stasera, venerdì 27 marzo 2026, va in onda la quarta puntata del reality show di punta di Canale5 che quest’anno vede al timone Ilary Blasi. La conduttrice si prepara a gestire una serata incandescente, supportata in studio da una coppia di opinioniste d’eccezione. Da un lato la profondità analitica di Cesara Buonamici, dall’altro lo sguardo tagliente di Selvaggia Lucarelli, entrambe pronte a commentare senza filtri le dinamiche spesso controverse che si sviluppano tra le mura dei Lumina Studios.

Grande Fratello, le anticipazioni del 27 marzo

Lo sguardo di stasera si poserà inevitabilmente sulla definitiva resa dei conti tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Il clima tra le due inquiline si è fatto rovente nelle ultime ore, trasformando la convivenza in una vera propria polveriera. Tutto è nato da un confessionale della ex politica, la quale ha etichettato Manzini come una persona falsa. Una volta venuta a conoscenza di queste dichiarazioni, l’imitatrice e conduttrice ha reagito con estrema delusione, dando il via a un confronto verbale che è rapidamente degenerato. Nonostante i tentativi di mediazione messi in atto dalla stessa Mussolini nel tentativo di riportare la calma, la situazione è sfuggita di mano, portando le due donne a un faccia a faccia talmente violento da sfiorare la rissa fisica.

A rendere l’atmosfera ancora più tesa è stato un improvviso problema di salute che ha colpito proprio Alessandra Mussolini. Durante la mattinata, la concorrente ha accusato un leggero malore che l’ha portata a crollare a terra, seminando il panico tra i compagni d’avventura. La produzione del programma è dovuta intervenire tempestivamente con un comunicato ufficiale sui social per rassicurare i fan e i familiari, confermando che Mussolini è stata subito assistita dallo staff medico interno e che, dopo i dovuti accertamenti, le sue condizioni sono tornate stabili. Resta da capire se questo episodio porterà a un ammorbidimento dei rapporti con Manzini o se, al contrario, acuirà le distanze durante la diretta.

E ancora, Raimondo Todaro non avrebbe rispettato le regole ed è scontro aperto con Giovanni Calvario. L’ex ballerino sarà inoltre protagonista di un bigliettino-gate, che conterrebbe un messaggio arrivato dall’esterno e che lui avrebbe nascosto in una scarpa. Gionnyscandal affronterà invece una crisi profonda mentre Paola Caruso mostrerà un lato inedito di sé. Al centro della serata anche “Il Gioco delle Coppie”, alimentato dal bacio tra Lucia e Renato. Torna, infine, Dario Cassini.

Il risultato del televoto

Oltre alle dinamiche personali, la quarta puntata decreterà il verdetto di un televoto molto sentito. In lizza per la salvezza troviamo, oltre alle due sfidanti Mussolini e Manzini, anche Lucia Ilardo e Marco Berry. Stando ai sondaggi della vigilia, Alessandra Mussolini sembrerebbe godere di un ampio consenso popolare con oltre il 53% delle preferenze, seguita dalla Manzini che si attesta intorno al 20%. Più distaccati appaiono Lucia Ilardo e Marco Berry, quest’ultimo fanalino di coda nelle intenzioni di voto. Il vip che risulterà il più votato dal pubblico otterrà l’immunità, un vantaggio strategico fondamentale che gli permetterà di avere nelle proprie mani il destino degli altri concorrenti nelle nomination successive.

Per chi non volesse perdere nemmeno un istante di questa serata esplosiva, il Grande Fratello Vip offre una copertura totale. Oltre alla diretta su Canale5 a partire dalle 21,20, il programma può essere seguito in streaming su Mediaset Infinity e attraverso i numerosi collegamenti quotidiani su Italia 1 e La5. Per i veri appassionati, Mediaset Extra garantisce la finestra h24 sulla Casa, permettendo di osservare ogni sguardo e ogni mossa dei protagonisti.