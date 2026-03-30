Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 30 marzo: Francesca Manzini e l’intesa con Raimondo Todaro

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesca Manzini

Un nuovo appuntamento in prima serata con il Grande Fratello Vip: Ilary Blasi torna in onda a condurre il reality show, eccezionalmente di lunedì, per evitare lo scontro diretto con Rai1 e la partita della Nazionale decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026, che vedrà sfidarsi Bosnia e Italia.

La conduttrice sarà accompagnata come sempre dalle sue opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, entrambe pronte a commentare senza filtri le dinamiche tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 30 marzo

Appuntamento con la quinta puntata del Grande Fratello Vip lunedì 30 marzo su Canale5. Dopo l’abbandono di Gionnyscandal il clima si è fatto incandescente nella Casa con lo scontro diretto tra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario.

E Alessandra Mussolini continua a non apprezzare Francesca Manzini, definendola senza troppi giri di parole un personaggio finto e costruito. Nel frattempo proprio l’imitatrice si è lasciata andare a una sorta di dichiarazione “d’amore” per l’ex ballerino di Ballando con le stelle. “Il rapporto che ho con te non ce l’ho con gli altri. C’è questa affinità e mi fai stare bene. Tu sei un regalo per me. Perché come sai, essendo io chiusa da quel punto di vista, tu sei quell’affetto che mi fa essere più morbida. Non ti spaventare per quello che ti sto dicendo. Spero che la cosa sia reciproca, con tutto il rispetto per Genoveffa. Non voglio spaventarti, però mi piace essere sincera”.

Quella di Francesca Manzini però non è l’unica simpatia nata all’interno della Casa: da un lato ci sono Renato e Lucia che si sono scambiati il primo bacio (anche se poi lui ha tradito questo gesto nominandola), Dall’altro abbiamo Ibiza e Nicolò, che hanno mostrato una certa complicità all’interno del loft. Blu però ha generato la gelosia della modella che l’ha definita “gatta morta”. Cosa succederà tra i gieffini questa sera?

GF Vip, eliminati e nomination: chi è a rischio

Durante la diretta della quinta puntata del Grande Fratello Vip scopriremo il verdetto del televoto. Il pubblico sarà chiamato a decidere chi salvare tra Giovanni, Marco Berry, Raoul, Ibiza Altea, Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini e Lucia.

Pare che i più svantaggiati, secondo i dati, potrebbero essere Ibiza Altea e Raul Dumitras, a rischio eliminazione, ma pare che anche Marco Berry sia fanalino di coda nei sondaggi. Se i dati venissero confermati, questo risultato potrebbe portare alla prima eliminazione davvero significativa di questa edizione.

Quando e dove vedere il Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip va in onda su Canale5 eccezionalmente lunedì 30 marzo, dalle 21.20 circa, dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il programma avrà anche un lungo presidio social, alimentato dalle clip con gli highlights della puntata. Come sempre sarà visibile in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. L’hashtag ufficiale raccoglie invece le impressioni e i commenti di chi segue la puntata in diretta.