Jessica Biel, l’ultimatum al marito Justin Timberlake dopo l’arresto: “Non ne può più”

Jessica Biel avrebbe dato un ultimatum al marito Justin Timberlake: "Non ne può più, è stufa di essere messa in imbarazzo in pubblico"

IPA Jessica Biel e Justin Timberlake

Aria di crisi in quel di Hollywood: Jessica Biel e Justin Timberlake starebbero attraversando un momento decisamente turbolento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbero arrivati a un vero e proprio bivio. Le fonti vicine alla coppia parlano di un’esasperazione che si è accumulata nel tempo e che ora avrebbe portato a un vero e proprio ultimatum.

Jessica Biel, l’ultimatum a Justin Timberlake

A riportare l’indiscrezione è stato il Daily Mail: Jessica Biel avrebbe dato una sorta di ultimatum al marito Justin Timberlake. La fonte è stata chiarissima: “Non ne può più” del suo comportamento, e se dovesse fare un altro passo falso, allora “premerà il grilletto”.

E i motivi dell’esasperazione sarebbero molteplici: torniamo indietro nel tempo di circa due anni, all’arresto per guida in stato di ebbrezza che ha coinvolto Timberlake nel giugno 2024 a Sag Harbor, episodio che lo ha portato qualche mese dopo a dichiararsi colpevole e a presentare le proprie scuse pubbliche fuori dal tribunale. La coppia sembrava aver chiuso questa pagina dolorosa, ma a Hollywood, si sa, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo sui tabloid: la questione è tornata sotto i riflettori il mese scorso, quando è stato diffuso il filmato della body cam dell’agente che lo aveva fermato. E tutta questa rinnovata attenzione mediatica avrebbe fatto perdere la pazienza all’attrice, che a quanto pare “preferirebbe lasciarsi tutto alle spalle”.

A peggiorare le cose, la recente apparizione di Timberlake a Las Vegas in occasione dell’8AM Invitational, torneo di golf di cui era ospite il 18 aprile scorso. Due testimoni hanno raccontato a Page Six che Timberlake sarebbe apparso visibilmente alterato verso la fine della giornata. Una situazione che, sommata alle continue assenze da casa, avrebbe spinto la Biel al punto di rottura. “Si occupa di tutto lei con i bambini ed è stufa di essere messa in imbarazzo in pubblico”, ha riferito la fonte al Daily Mail.

La storia tra Jessica Biel e Justin Timberlake

Non tutti, però, parlano di matrimonio finito. Un’altra fonte vicinissima alla coppia, sempre interpellata da Page Six, ha smentito la rottura imminente: “Hanno avuto i loro alti e bassi come tutte le coppie, ma la recente attenzione mediatica e i suoi impegni hanno reso le cose più difficili. Detto questo, non siamo neanche lontanamente vicini a una rottura”.

Per capire fino in fondo la portata di questa crisi, bisogna però fare un passo indietro e ripercorrere una storia d’amore che ha quasi vent’anni alle spalle. Le nozze nel 2012, una cerimonia romantica e riservata in Italia; la famiglia che hanno costruito, diventando genitori di Silas e Phineas.

Eppure, il loro matrimonio non è mai stato del tutto privo di scossoni: ci basta riavvolgere il nastro del tempo di nuovo di qualche anno, arrivando al 2019, quando Timberlake è finito al centro di un caso. Alcune foto pubblicate dal Sun lo ritraevano mano nella mano con l’attrice Alisha Wainwright, sua collega sul set di Palmer, durante una serata a New York. Lui aveva poi parlato di un “grave errore di giudizio”, giurando però che tra loro non fosse successo nulla.