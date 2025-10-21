Dopo la malattia di Justin Timberlake, Jessica Biel mostra cosa significa amare davvero

IPA Jessica Biel e Justin Timberlake

Justin Timberlake e Jessica Biel sono una di quelle coppie che sembrano resistere a tutto. La distanza, le tournée, le difficoltà e, stavolta, anche la malattia. Dopo la diagnosi di Lyme che ha colpito il cantante, l’attrice americana ha scelto di restare accanto al marito con una presenza discreta, silenziosa ma piena d’amore. Un amore che non ha bisogno di frasi a effetto o foto perfette, ma che si misura nella costanza, nella cura e nella quotidianità condivisa.

Jessica Biel e Justin Timberlake: uniti dopo la malattia

Dopo mesi intensi segnati dal tour mondiale Forget Tomorrow, conclusosi a giugno, Justin Timberlake ha annunciato pubblicamente la sua battaglia contro la malattia di Lyme, un’infezione cronica e debilitante trasmessa dalle zecche. Una confessione arrivata via social, con parole che hanno commosso milioni di fan: “Vivere con questa malattia può essere mentalmente e fisicamente estenuante. Voglio essere più trasparente, così che ciò che sto affrontando non venga frainteso”.

Al suo fianco, da sempre, c’è Jessica Biel, che secondo quanto riportato da People è stata “incredibilmente di supporto” e la prima a notare che qualcosa non andava. È stata lei, infatti, a incoraggiare il marito a farsi visitare, intuendo che la stanchezza e i dolori non erano semplici effetti collaterali della tournée.

Dopo la diagnosi, i due hanno scelto di rallentare, ritrovandosi come famiglia tra le montagne del Montana e del Colorado, lontani dai riflettori, circondati dai loro figli Silas (10 anni) e Phineas (5).

“Si sono concentrati sul tempo insieme” racconta una fonte vicina alla coppia. “Anche quando la vita li mette alla prova, restano uniti e felici”. E forse è proprio questo il segreto del loro amore: la capacità di reinventarsi come coppia, di non dimenticare mai l’uno chi sia per l’altro, anche quando il mondo fuori corre troppo in fretta.

Un amore che resiste a tutto

Jessica Biel e Justin Timberlake hanno da poco festeggiato 13 anni di matrimonio, celebrando la ricorrenza con una cena intima, lontana dai tappeti rossi. Nessun clamore, solo loro due, come sempre.

Si erano sposati nel 2012, in Puglia, in una cerimonia che aveva fatto sognare Hollywood intera. Lei, in un abito rosa cipria firmato Giambattista Valli, con una cascata di tulle e ricami floreali. Lui, in smoking Tom Ford, emozionato e innamorato, aveva cantato per lei It’s Her Song al momento del sì.

Da allora, la loro storia non è stata priva di difficoltà. Ma ogni volta che la vita li ha messi alla prova — dagli impegni di carriera alla distanza — si sono ritrovati più forti.

“Jessica è il suo punto fermo”, racconta ancora la fonte a People. “Lo sostiene in tutto e, anche nei momenti difficili, riesce a riportarlo al centro, alla loro famiglia”.

Il tour, con decine di tappe in tutto il mondo, è stato “duro per tutti”, ma Biel non ha mai smesso di incoraggiarlo. A Montreal, lo scorso anno, Timberlake aveva dedicato alla moglie un momento dolcissimo sul palco: “Siate gentili con lei, Montreal, perché stasera mi sta condividendo con voi”. Poi la mano sul cuore, lo sguardo pieno d’amore, e un “Ti amo, baby” che ha scaldato il pubblico come un abbraccio.