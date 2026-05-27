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IPA

Jessica Morlacchi si è sottoposta al suo quinto intervento al naso, nella speranza che si tratti dell’ultima volta. Lo ha fatto il 25 maggio 2026, scegliendo nuovamente la strada della chirurgia, per un’esigenza che non ha nulla a che vedere con l’aspetto estetico. L’obiettivo era infatti tanto semplice quanto basilare: tornare a respirare.

La cantante ha condiviso su Instagram una foto post-operatoria, mostrandosi con il naso fasciato e un sorriso stanco ma sollevato. Il tutto con una caption ben precisa: “Spero di tornare finalmente a respirare con entrambe le narici”.

Perché cinque interventi al naso

La storia del naso di Jessica Morlacchi è alquanto lunga. Sembra l’inizio di una storia breve dal sapore comico, ma non lo è affatto. L’ex gieffina ha fronteggiato una catena di complicazioni che si è trascinata per anni.

Gli interventi precedenti, infatti, avevano comportato l’inserimento di cartilagine sintetica, così da poter ricostruire la struttura nasale. Il corpo aveva però reagito male, con le protesi che avevano generato infezioni e secrezioni nasali costanti.

Il risultato? La stessa Morlacchi ha spiegato d’aver vissuto a lungo con il fazzoletto sempre a portata di mano. Una condizione debilitante, come l’ha descritta, convivendo con un disturbo invisibile agli altri ma onnipresente.

Prima di procedere con questa operazione, Jessica ha consultato ben tre specialisti diversi. La scelta è poi ricaduta sul Professor Pietro Lorenzetti, chirurgo noto anche per le sue frequenti apparizioni televisiva a La Volta Buona di Caterina Balivo.

Come sta adesso

“Finalmente respiro”, ha dichiarato Jessica Morlacchi a Caterina Balivo. L’operazione sembra dunque riuscita totalmente. Ora è ancora in fase post-operatoria, ovviamente, con i bendaggi del caso, ma si sente molto meglio.

Su Instagram ha voluto rassicurare i fan, dicendo che “tutto è ok”, e mostrandosi anche in una diretta. La strada della guarigione è ancora lunga, dal momento che sono previste settimane di convalescenza, controlli e attesa, ma per la prima volta ha fiducia nel processo.

Un percorso doloroso che le ha anche regalato la forza di prendere una decisione: smettere di fumare. Proprio nel corso della diretta ha spiegato d’aver detto addio nella giornata di sabato 23 maggio. Si è detta certa di poter andare avanti e superare le fasi complicate che ci saranno, spingendo poi i suoi follower a fare lo stesso.

Un passo che per ora è una necessità medica per lei. Fumare dopo una rinoplastica, infatti, rallenta la guarigione e compromette la circolazione dei tessuti, aumentando il rischio di complicazioni. Questo obbligo, dice, la aiuterà, ma poi sarà tutto merito della sua forza di volontà.