Jessica Morlacchi a La Volta Buona su Calvani: “Lo avrei sposato, ma non l’ho più sentito”

Fonte: IPA Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi torna sotto i riflettori televisivi a La Volta Buona con quel modo tutto suo di raccontarsi: ci sono stati momenti di autoironia sincera, ricordi che fanno riflettere e anche un pizzico di nostalgia.

Intervistata da Caterina Balivo nel gioco della ghigliottina, ha raccontato anche i suoi intrecci sentimentali vissuti dentro e fuori dalla casa del Grande Fratello. Tra flirt, passioni e colpi di scena, è tornata anche sul rapporto con Luca Calvani, raccontando senza filtri quel “Lo avrei sposato, ma non l’ho più sentito”, e su Paolo Brosio, con cui ha condiviso siparietti e ironie.

Jessica Morlacchi racconta i suoi amori in tv

Dopo un exursus sul suo passato da bambina-cantante, Caterina Balivo arriva al punto e dice”Parliamo di uomini adesso”: Jessica entra subito nel gioco. Si comincia con Paolo Brosio, con cui c’era stata una simpatia molto scherzosa e a favore di telecamere. Poi arriva il nome che nella Casa è costato ben più di una litigata: Luca Calvani. “Lo avrei sposato, ma non l’ho più sentito”, dice Jessica con il sorriso, ma il tono è ironico e leggero.

Parla di quel legame nato durante il reality, di una complicità cresciuta giorno dopo giorno in un luogo dove le emozioni si mescolano facilmente alla routine. “Lì dentro cambia tutto: inizi a viverci davvero, e un attimo dopo ti sembra normale”.

Il discorso su Calvani si fa più spigoloso quando Jessica Morlacchi racconta che era già impegnato. E poi, in vena di confessioni, si lascia andare a paragoni surreali con video virali di persone che si innamorano della propria auto. Il messaggio è chiaro: nella casa può succedere davvero di tutto.

Jessica Morlacchi e Paolo Brosio, mancato appuntamento per un’ernia

Se con Calvani non si è più sentita, con Paolo Brosio c’è stato almeno un tentativo di rivedersi. L’occasione doveva essere un evento a Viareggio, ma Jessica ha dovuto dare forfait: “Mi è uscita un’ernia cervicale, sono finita al pronto soccorso”.

Brosio però è stato premuroso e l’ha chiamata per sapere come stesse. “Molti non mi hanno nemmeno scritto, lui è stato molto carino“. Nulla di più, però. Jessica lo adora, lo trova dolce e affettuoso, ma ammette con sincerità che lo sente troppo grande per lei: l’intesa si è fermata prima ancora di iniziare.

Casa comprata e vita da single: il siparietto con la Balivo

Nel mezzo dell’intervista, spazio anche per un siparietto tutto da ridere. In un video andato in onda, Jessica stuzzica Paolo Brosio con una raffica di domande dal sapore pratico: “La casa è tua o in affitto? Quanti bagni ha?”. Un modo scherzoso per sondare, tra le righe, la solidità finanziaria del diretto interessato. Brosio, divertito, sta al gioco. E il pubblico si gode la scena.

L’intervista si chiude con un brindisi ideale a Paolo Brosio, tra battute, possibili ritorni di fiamma e l’inevitabile voglia di leggerezza. Morlacchi ironizza su tutto, ma lascia trasparire un velo di dispiacere per il mancato seguito con Calvani: “Avevamo fatto pace nella casa, poi basta”. Nulla di definitivo, certo, ma abbastanza da far discutere ancora una volta.