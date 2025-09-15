La Volta Buona, pagelle 15 settembre: la “bugia” di Katia Ricciarelli (8), Anna Falchi schietta (8)

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Caterina Balivo a La volta buona

Sfumature d’amore è stato il tema al centro della nuova puntata de La Volta Buona di Caterina Balivo. La conduttrice ha parlato anche di uno degli argomenti più chiacchierati del momento, ovvero la morte di Pippo Baudo e il suo rapporto con la segretaria Dina Minna alla quale ha lasciato una parte della sua eredità dopo una collaborazione lunga 36 anni. In studio alcuni ospiti: Samantha De Grenet, Franco Oppini, Jessica Morlacchi, Donatella Milani. E poi un’intervista ad Anna Falchi, che si è raccontata con grande schiettezza.

L’amico di Pippo Baudo risponde per le rime a Katia Ricciarelli. Voto 8

Dopo aver visto Katia Ricciarelli girare in lungo e in largo con le sue dichiarazioni inopportune dopo la morte di Pippo Baudo, ecco spuntare le prime testimonianze pro Dina Minna, segretaria dell’amato conduttore. Tra queste quella di Jacopo Penza, amico di vecchia data di Pippo Baudo. Un rapporto durato anni e molto profondo, tanto che Super Pippo è stato testimone di nozze dell’avvocato con cui si sentiva quasi quotidianamente al telefono, anche nell’ultimo complicato periodo di vita.

Penza ha difeso a spada tratta Dina e ha replicato per le rime a Katia Ricciarelli: “Dina era come una figlia che collaborava con lui in tutte le sfumature della sua vita, professionali, personali, vacanzieri. Organizzatrice perfetta della sua vita. Ho sentito dire tante bugie su Pippo e Dina su cui ragioneremo. Davvero amareggiato per le bugie che ho sentito su Pippo Baudo e su Dina Minna”, ha dichiarato l’uomo che non ha particolarmente gradito l’intervista della cantante a Verissimo.

A sostenerlo anche Caterina Balivo, che ha voluto evidenziare il prezioso lavoro fatto da Dina: “Tutti noi, soprattutto nel mondo dello spettacolo, sappiamo benissimo il lavoro incredibile fatto da Dina fino alla fine. Mi permetto di mandarle un abbraccio fortissimo, è stata con Pippo fino alla fine e in maniera professionale ha reso quest’uomo quello che era”.

Con la madre di Jessica Morlacchi si ride in studio. Voto 7

Durante la puntata de La Volta Buona è entrata in studio Marina, la madre di Jessica Morlacchi. Tra le due un battibecco continuo anche se hanno un rapporto simbiotico: dormono addirittura insieme. L’ex leader dei Gazosa vive ancora con i genitori e Marina non ha potuto fare a meno di lanciare frecciatine in diretta che hanno divertito sia gli ospiti che il pubblico a casa.

“Se tu trovi un uomo che riesce a stare insieme a te io sono contenta..”, ha scherzato mamma Marina poi aggiungere senza troppi filtri: “Jessica come carattere è un po’ difficile, sennò non stavi così a 38 anni”. Tanta ilarità quando la Morlacchi ha poi criticato il proprio aspetto fisico e confessato senza problemi di essere ricorsa alla chirurgia estetica: “Sembravo mio padre con i capelli lunghi, ringrazio il mio chirurgo plastico. Dovremmo parlare di più di come cambia la vita la chirurgia”.

Jessica Morlacchi ha però voluto anche ricordare il momento più buio della sua vita, quello della depressione, rimarcando il prezioso aiuto dei suoi genitori. “L’ho vissuta tantissimo, io stavo con lei costantemente; le chiedevo di uscire e lei avendo l’agorafobia doveva essere un posto chiuso”, ha detto sua madre. Un racconto oltremodo toccante, scandito dalla bellezza dell’amore che lega mamma e figlia: “Dovevano esserci tutti i negozi aperti, andavamo al centro commerciale salivamo la scala mobile ma poi ad un certo punto sentiva il bisogno di scendere giù… È servito tanto amore, non tutti lo hanno per i figli ma io ne ho avuto tanto”.

Anna Falchi, sincera e schietta. Voto 8

Diritto di replica per Anna Falchi, che con Caterina Balivo ha affrontato con grande schiettezza diverse questioni che l’hanno vista protagonista. Come quando ha definito Jannik Sinner “freddo e poco empatico” perché qualche anno fa rifiutò l’invito a Sanremo. “Sono stata invitata a dire un’opinione anche se conosco poco il mondo del tennis. Ho sicuramente sbagliato a parlare in quel modo ma mi stupisco di tutta la shitstorm che mi è finita addosso”, ha spiegato la conduttrice de I Fatti Vostri.

Ha poi ammesso spudoratamente, lasciando Caterina basita, di tifare per Carlos Alcaraz. “Preferisco gli uomini mediterranei, lui mi piace di più. È come quando sono diventata tifosa della Lazio, è iniziata perché la loro bandiera mi ricordava i colori finlandesi”, ha rivelato la conduttrice, che poi col tempo è diventata una grande sostenitrice del club biancoceleste (come dimenticare il suo spogliarello scudetto nel 2000?).

Si è poi passati ad un tema scottante, quello del catcalling con uno scambio di vedute tra la Falchi e la Balivo. Anna è apparsa irremovibile sulla questione (sollevata qualche anno fa da Aurora Ramazzotti) e si è detta ancora una volta favorevole e per nulla contraria a questa pratica. “Catcalling? A me non dà fastidio. Mi è sempre successo e continua a succedere. Sono anche dalla parte degli uomini. Il politically correct è esagerato, adesso fa comodo dire così”, ha ribadito.

Diversa invece l’esperienza di Caterina Balivo, che ha ricordato di aver provato disagio e imbarazzo soprattutto quando è accaduto da ragazzina, quando viveva ancora ad Aversa.

Al di là del punto di vista individuale, quello che è emerso da questa intervista di Anna Falchi – e che sicuramente ci è piaciuto di più – è stata la sua voglia e capacità di difendere il proprio pensiero, senza per forza omologarsi a quello predominante. Senza paura di essere quello che è davvero. Onesta, franca e naturalmente controcorrente.

Pupo e Donatella Milani, un rapporto da chiarire. Voto 6

A La Volta Buona si è poi tornati a parlare del legame tra Pupo e Donatella Milani. Un’intesa che esiste da oltre 40 anni ma sembra che tra i due si sia riaccesa una certa scintilla. La Milani, come anticipato dalla Balivo la scorsa settimana, ha partecipato alla festa di compleanno di Pupo e durante la serata hanno cantato insieme Su di noi, il celebre brano del 1980 scritto da entrambi.

“Mentre cantavamo sul palco, mi guardava in un modo, mi sono arrivate delle emozioni che con lui non avevo mai provato“, ha confidato la Milani restando però piuttosto vaga sulla vicenda. Anche perché qualche minuto prima ha ammesso che “ci sono state delle tensioni” tra lei ed Enzo Ghinazzi, che si sono amati quando erano molto giovani, anche se lui era già sposato con la moglie Anna.

Non è chiara dunque la vera natura del rapporto tra i due: contrastante o una fiamma che sta tornando ad essere più viva che mai? Chi vivrà, vedrà. O meglio, appuntamento alla prossima puntata de La Volta Buona.