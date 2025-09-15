Jessica Morlacchi, chi è mamma Marina

Una famiglia unita e speciale, quella di Jessica Morlacchi: sua madre è stata cruciale nel decennio più difficile della sua vita

Tutti conoscono Jessica Morlacchi e chi non aveva idea di chi fosse, di certo ora ne avrà sentito parlare grazie alla vittoria del Grande Fratello. Sapete però chi è sua mamma Marina? Ecco un po’ di informazioni sulla famiglia della famosa cantante.

Chi è la mamma di Jessica Morlacchi

In svariate occasioni Jessica Morlacchi ha avuto modo di parlare della centralità di sua mamma Marina nella sua vita. Una figura amorevole e sempre presente, che l’ha seguita con attenzione nel corso dei tanti anni di carriera.

Nelle sue tante avventure televisive, Jessica l’ha citata a più riprese. Nonostante la donna non ami apparire, si è prestata a ritrovarsi sotto i riflettori degli studi televisivi in alcune occasioni speciali, così da sostenere sua figlia. Basti pensare alla sua partecipazione a Ora o Mai Più, show condotto su Rai 1 da Amadeus.

Un rapporto rinsaldato anche dal fatto di non aver mai lasciato la casa dei genitori. Durante il GF ha dichiarato: “Li amo tantissimo. Dormo in camera con mia mamma. Abbiamo mandato via papà dalla stanza perché vuole spegnere la TV, mentre noi vogliamo guardarla mangiando un gelato”.

Considerando il suo profilo molto riservato, non sappiamo se abbia mai avuto un incarico professionale al di fuori della gestione della famiglia. È noto però che ci siano stati dei problemi di salute. Jessica Morlacchi ne ha fatto riferimento in qualche circostanza. Non è entrata troppo nei dettagli ma ha svelato il sofferto confronto con delle difficoltà: “Mia madre è tutto per me. Non riesco a immaginare la mia vita senza di lei”.

La depressione

Jessica Morlacchi si è di certo stretta ancor di più intorno a sua madre negli anni che l’hanno vista affetta da depressione. Ha trascorso circa 10 anni senza quasi mai uscire di casa. La presenza di Marina è stata dunque salvifica. Lentamente le ha fatto riprendere in mano la sua esistenza.

Un sostegno reciproco, il loro, che ha trasformato il loro rapporto in quello tra due amiche. Al netto di qualche litigio, come per il fatto che mamma Marina fuma, il loro legame è indissolubile.

Chi è papà Mauro

Abbiamo parlato di mamma Marina ma in casa, per quanto sfrattato dalla sua camera, c’è anche papà Mauro. Enorme la sua rilevanza nella carriera di Jessica, considerando come le abbia trasmesso la sua grande passione per la musica.

Un percorso che ha avuto inizio fin da bambina. È stata lei a raccontare che il genitore desiderava lavorasse nel mondo musicale. L’ha dunque sempre incoraggiata in quella direzione. Ha poi spiegato d’avere un debole per lui. Il loro rapporto è speciale e nel corso del GF lui le ha mandato un video messaggio davvero emozionante, nel quale le ha ricordato il suo affetto e supporto eterni.