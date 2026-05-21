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IPA

Vivere per sempre non è possibile ma si può invecchiare con eleganza, tenendo a bada i segni del tempo. Nello studio de La Volta Buona si è tornati a parlare di “eterna giovinezza”, tra consigli e testimonianze. Largo poi anche al gossip, ovviamente, sotto la guida di Caterina Balivo, circondata da ospiti Vip e non solo sul suo famoso divano.

Edoardo Vianello e l’attesa di Elfrida Ismolli. Voto: 5

Una battuta riuscita malissimo, quella di Elfrida Ismolli, presentata dopo un video dedicato a Cher e ai suoi 80 anni. “Noi abbiamo in studio Edoardo Vianello, che sta per compiere 88 anni”, dice Caterina Balivo.

La conduttrice si è poi rivolta a Elfrida, sottolineando come la celebre artista abbia un fidanzato più giovane di 40 anni, mentre lei è la moglie più giovane di 37. Ed ecco il momento che ha gelato tutti: “Siamo quasi uguali, no? Io sono in attesa e al prossimo giro cambio”. Ma in attesa di cosa? Se lo chiedono anche in studio. Vianello chiarisce, sereno: “Che io muoia”. Lei ride, lo bacia, l’abbraccia e la padrona di casa lascia scivolare via il tutto.

Signorine Buonasera, la critica del Prof. Voto: 6

In studio le Signorine Buonasera, ovvero Gabriella Farinon e Rosanna Vaudetti, che oggi hanno rispettivamente 84 e 88 anni. Una forma invidiabile, considerando come siano nate nel 1941 e 1937, con la Vaudetti che non ha neanche bisogno degli occhiali.

Conducono una vita sociale ricca, il che aumenta le chance di un buon invecchiamento, come ha spesso spiegato il Prof. Garattini. Questi però, ospite in collegamento, ha tirato loro le orecchie per le poche ore di sonno.

Loro dormono dalle 8 alle 10 ore in due giorni, mentre la regola è di 7 ore per notte, ricorda l’esperto. Il motivo? Eccolo spiegato:

“Il cervello ha un metabolismo molto intenso. Produce dunque molto scorie e queste possono essere dannose. Durante il giorno non c’è il tempo sufficiente per eliminarle tutte. Di notte, invece, la velocità raddoppia e ciò consente di ‘pulire il cervello’. Se le accumuliamo, nel tempo ne risentiamo e ci danneggiamo”.

Il segreto di Mario de Grenet. Voto: 7

Difficile da credere, considerando l’apparenza, ma il padre di Samantha de Grenet ha 90 anni. Il suo nome è Mario ed è un uomo particolarmente distinto e un po’ all’antica. Ha infatti sorpreso la Balivo con il baciamano.

Non fa sport, ha spiegato sua figlia, ma lui dissente e spiega il suo segreto per tenersi in forma: “Faccio quattro piano di scale a piedi dalle due alle tre volte al giorno. Poi vado in barca e tra le onde faccio ginnastica. Ho sempre avuto una vita a contatto con i giovani, grazie alla Federazione Vela. È un’attività intensa e sono sempre in mare, estate e inverno. Ecco perché sono così. E poi faccio le scale (ride, ndr)”.

Il dolore di Corinne Cléry ed Edoardo Vianello. Voto: 6

In studio si parla di genitori e figli. Corinne Cléry non parla con Alexandre Wayaffe da molto tempo. Nel 2025 aveva sottolineato come il problema fosse legato ai soldi. Quelli di lei, che lui avrebbe voluto: “Non ci sono più, gli ho dato tutto”.

Dalla Balivo conferma la versione e spiega come l’interesse trasformi i legami. Dello stesso parere anche Edoardo Vianello che, con riferimento a sua moglie (seconda), ha spiegato: “Per i figli l’eredità è un diritto, così quando arriva un’altra persona la guardano con profondo pregiudizio”.

Si torna poi a parlare di Gianlorenzo, nipote di Vianello. La versione non cambia rispetto al passato: lui ha tentato di tutto e non ha mai ricevuto chiamate. Il ragazzo, però, aveva precisato in precedenza come lui non sia mai stato un vero nonno. In assenza di basi, dunque, il loro fragile rapporto è crollato. Decisamente schierata Elfrida Ismolli, che spiega come nessuno risponda loro al telefono.

Le due storie si somigliano, spiegano i protagonisti. Corinne non parla con suo figlio da 9 anni e ormai i rapporti sono stati interrotti anche con i suoi nipoti. Ismolli spiega la sua versione: colpa dell’ambiente in cui cresci, nel quale si parla male di una certa persona. Di certo Wilma Goich avrà di che rispondere.

Sacchetta: il bacio all’Eurovision. Voto: 7

Marcello Sacchetta, presente in studio, ha svelato un po’ di dettagli della coreografia dell’Eurovision. C’era una gran voglia di trionfo, ha spiegato, e in finale tutti hanno dato qualsiasi cosa avessero in corpo.

Nessuno si è risparmiato e lo si è visto anche dal bacio dato a Francesca Tocca. Quella scena ha travolto un po’ tutti e in studio, Samantha de Grenet e Jessica Morlacchi su tutti, hanno evidenziato come fosse molto passionale e vero.

Quello è però un bacio scenico, sottolinea il ballerino, infrangendo i sogni romantici di tanti: “È stata una grande soddisfazione. Un riscatto per noi e per Sal Da Vinci in Italia, dopo le divisioni iniziali. Il nostro è un quinto posto che sa di primo”.

Jessica Morlacchi, nuova operazione al naso. Voto: 7

Jessica Morlacchi ha detto la sua sulla chirurgia estetica per gli uomini. È certa del fatto che molti facciano interventi senza ammetterlo, soprattutto nel mondo dei Vip. Lei non ha problemi a dire d’aver fatto più di un ritocchino, dal naso alla bocca e non solo.

Ora però deve tornare sotto i ferri, affidandosi al terzo dottore per la rinoplastica. È alla ricerca di una piena soddisfazione per quanto riguarda il suo naso. Il motivo lo spiega il Prof. Lorenzetti, che la opererà: “Ha una storia complessa, iniziata anni fa con due interventi che dovevano correggere un problema respiratorio, purtroppo non risolto. In seguito ha fatto un ritocco per un motivo estetico ma il problema respiratorio non è passato. Credo la questione sia una forte infiammazione a causa di corpi estranei inseriti in precedenza”. Sarà quindi un intervento riparatore e, per questo, obbligatorio. Spera quindi di tornare a vivere serenamente, perché ora, spiega: “Non posso neanche andare a comprare il latte senza fazzoletto”.