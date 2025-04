Wilma Goich piange a La volta buona: le parole di Papa Francesco sulla figlia morta

Fonte: IPA Wilma Goich

Attimi di commozione a La volta buona per Wilma Goich. La cantante è stata invitata da Caterina Balivo nel segmento dedicato al ricordo di Papa Francesco, recentemente scomparso all’età di 88 anni. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto modo di conoscere il Sommo Pontefice dopo la morte di Susanna Vianello, la figlia che ha avuto dall’ex marito Edoardo Vianello.

La figlia di Wilma Goich e Papa Francesco

Dopo la tragica morte della figlia – avvenuta nel 2020, poco prima della pandemia a causa di un tumore ai polmoni – Wilma Goich ha inciso una canzone in cui al termine è possibile ascoltare la voce di Papa Francesco. Un omaggio che è arrivato al Santo Padre, che si è poi voluto complimentare con l’artista.

“Gli portai il mio cd e lui con grande dolcezza e carineria mi disse: ‘Ma sei grande, hai la voce di bambina’, pensava fossi più giovane…”, ha confidato la Goich a La volta buona. “Ha percepito il mio dolore, gli ho raccontato della perdita di mia figlia, e lui mi ha riposto: ‘Non l’hai persa, ce l’avrai sempre’”.

“Queste parole mi risuonano in testa tutti i giorni, ora prego tanto per lui, tutte le sere. Non sono una bigotta ma ho le mie preghiere per le persone care e per gli amici che non ci sono più, lui ora rientra tra queste ma per me ci sarà sempre, perché era troppo…”.

Ad un certo punto il ricordo di Wilma Goich è stato interrotto dalle lacrime: “Mi commuovo sempre perché quando si parla dei figli, anche da vivi, succede… Sono sicura che mia figlia, lassù, si starà dando da fare”, ha ammesso a Caterina Balivo.

La morte di Susanna Vianello

Sono passati cinque anni dalla morte di Susanna Vianello, la figlia di Wilma Goich ed Edoardo Vianello. Al momento del decesso, Susanna si trovava in una clinica a Roma, il tumore era stato scoperto in maniera casuale, grazie a una tac.

Wilma ha affermato come, dopo la scoperta della malattia, in circa un mese la vita di Susanna è giunta al termine in maniera drammatica. La donna, una speaker radiofonica, ha lasciato un figlio, Gianlorenzo, che oggi ha 28 anni e vive con la nonna.

In passato la Goich ha più volte accusato l’ex marito Edoardo di non essere rimasto accanto alla figlia nei suoi ultimi giorni di vita. Un gesto che Wilma non ha mai perdonato.

“È stato un momento molto doloroso che nemmeno io so come sono riuscito a superarlo perché non l’ho mai manifestato – si è giustificato Edoardo Vianello – non l’ho mai voluto condividere con gli altri perché non credo che un dolore come questo possa essere capito da altre persone. Me lo sono tenuto dentro, mi sono disperato nel momento in cui mi hanno detto che non c’era più niente da fare”.

“Non sono riuscito a vederla gli ultimi giorni perché non ho voluto. – ha detto in tv – Non sarei stato capace di gestire questo incontro. Sapevo che era ben protetta da Wilma, da Gianlorenzo, mio nipote, e quindi ho affidato a loro queste ultime ore. Non sono pentito, è stata una scelta che ho fatto per potermela ricordare sempre allegra, sempre determinata, sempre attiva”.