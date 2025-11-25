Al centro della nuova puntata de La Volta Buona il ricordo di Ornella Vanoni e gli scontri a Ballando con le Stelle. E la vittoria di Caterina Balivo fa rumore

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Nuovo appuntamento su Rai 1 con La Volta Buona. Nel salotto di Caterina Balivo si è tornati a parlare della recente scomparsa di Ornella Vanoni: dopo i funerali sono emersi in diretta nuovi segreti e retroscena sulla mitica cantante. Non è mancato uno spazio di approfondimento su Ballando con le Stelle e un’intervista a Pilar Fogliati, che ha presentato il nuovo film Breve storia d’amore.

La vittoria di Caterina Balivo. Voto 8

Più volte criticata e giudicata, Caterina Balivo si è presa la sua rivincita a La Volta Buona. La puntata di lunedì 24 novembre, quella dedicata interamente ai funerali di Ornella Vanoni, è stata molto seguita riuscendo addirittura a battere la temuta Maria De Filippi e il suo Uomini e Donne. Il salotto di Cate ha conquistato 2.363.000 spettatori, raggiungendo il 20.8% di share.

“Vorrei vincere sempre. Ma so che il pomeriggio Rai è una fascia complicata: la concorrenza è fortissima e Canale 5 ha un palinsesto stabile da 25 anni, da Beautiful a Uomini e Donne. In Rai, invece, quella fascia è sempre cambiata”, ha dichiarato poco tempo la Balivo, svelando così il suo lato più competitivo. E alla fine chi la dura la vince.

Wilma Goich, il segreto di Ornella Vanoni. Voto 7

A ricordare a La Volta Buona Ornella Vanoni c’era Wilma Goich, che ha conosciuto la cantante della mala agli inizi della sua carriera, complice il lavoro in comune nel mondo della musica. “Mi disse tu sei Wilma? Hai una voce bellissima, pensa a come canti quando fai l’amore”, ha raccontato divertita Wilma per poi aggiungere un retroscena sulla Vanoni che forse non tutti conoscono.

L’interprete dalla fulva chioma ha sofferto da ragazzina di acne. Un’acne tutt’altro che leggera – “prepotente” come l’ha definita la Goich – che l’ha segnata molto, lasciando delle conseguenze importanti sulla pelle. “Non so quanti peeling si è fatta, e altre cose ma non è mai riuscita a togliere del tutto quel problema”, ha ricordato Wilma che, al di là di questo, ci ha tenuto a puntualizzare la grandezza e al tempo stesso la profonda umanità della Vanoni. Doti ben note a tutti.

La stoccata di Angelo Perrone. Voto 7

Severo ma giusto Angelo Perrone, noto press agente e manager del mondo dello spettacolo. Si è complimentato con Fiorello, che ha omaggiato Ornella Vanoni rimarcando di averla incontrata pochissime volte. “Lui è stato onesto e toccante, ha sottolineato i 4-5 incontri, altri invece…”, ha osservato. E poi: “Ora sembra che siano tutti amici di Ornella Vanoni; tutti a postare foto, selfie…”.

Secondo Perrone, poi, la rivalità tra Ornella Vanoni e Mina era più reale che mai: “Si rubavano le canzoni, c’è una storia leggendaria che riguarda ‘L’appuntamento’. Mina l’aveva incisa in lingua originale mentre Ornella ha poi fatto la versione italiana… Le venne un colpo quando Malgioglio le disse che l’aveva fatta prima la collega seppur in portoghese…”. Un retroscena piccante che ha aggiunto verve nel salotto di Caterina Balivo.

Ballando con le Stelle, Mariotto sempre pungente. Voto 6

Nel talk dedicato a Ballando con le Stelle, ancora una volta Guillermo Mariotto ha insinuato qualcosa senza chiarire di più. Come sempre il giurato di Milly Carlucci lancia il sasso ma nasconde la mano. Commentando il recente scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso lo stilista ha osservato: “È finzione, ognuno ha una parte in commedia”.

Quando Caterina Balivo ha chiesto delucidazioni ha cercato di fare il vago: “È un confronto talmente cavalleresco. Queste due prime donne che si attaccano. In ogni caso, un po’ di finzione c’è”. La conduttrice ha provato a chiedere di più ma poi è intervenuto Giancarlo Magalli, anche lui presente a La Volta Buona: “Ognuno ha un personaggio, ognuno ha una parte in commedia”.

Caterina Balivo e Samantha De Grenet, passione brown. Voto 9

Per concludere un plauso ai look di puntata di Caterina Balivo e Samantha De Grenet, che hanno portato in studio la tendenza del momento: il brown. Il colore di questa stagione, per alcuni il nuovo nero, è elegante e versatile e dopo aver dominato passerelle e servizi fotografici ora è arrivato arriva anche sul piccolo schermo grazie alle due conduttrici.

La Balivo ha scelto questa tonalità per una camicia di raso – indossata su jeans scuri e skinny – e tacchi altissimi dello stesso colore. In pendant la sua ospite De Grenet che, stilosissima, ha sfoggiato un dolcevita a maniche corte con gonna e stivali sempre marroni. Decisamente al passo con la moda.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!