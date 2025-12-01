La Volta Buona, pagelle 1 dicembre: la dedica di Nikita ad Andrea Delogu (9), la Balivo sui retroscena a Ballando con le Stelle (7)

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Andrea Delogu e Nikita Perotti

Dopo la pausa del weekend, torna lunedì 1 dicembre l’appuntamento con La Volta Buona, il salotto di Ra1 del primo pomeriggio condotto da Caterina Balivo che ogni giorno tiene compagnia ai telespettatori con ospiti e curiosità. Nella puntata che apre il mese di dicembre si dà ampio spazio a Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che si avvicina sempre di più alla puntata finale. In studio, per commentare le varie vicissitudini dei concorrenti in gara e i retroscena del programma, alcuni degli opinionisti dell’edizione 2025 come Fabio Canino, Rossella Erra e la ballerina Sara Di Vaira, in compagnia di Beppe Convertini, Vladimir Luxuria e Rosanna Lambertucci, ex concorrente di qualche edizione fa.

Non mancano ovviamente il ricordo di Ornella Vanoni, con le parole inedite dell’amica Andrèe Ruth, e un saluto accorato a Nicola Pietrangeli, scomparso a 92 anni.

Retroscena a Ballando: Caterina Balivo chiarisce il lastra-gate di Francesca Fialdini (7)

A tenere banco durante le ultime puntate di Ballando con le Stelle sono state le tensioni e i segreti tra i concorrenti dello show che sembrano sentire sempre di più la competizione e l’avvicinarsi della finale. Caterina Balivo ha dunque mandato il suo inviato ad indagare nel dietro le quinte dello show di Milly Carlucci per capire meglio cosa è accaduto con il famoso “lastra-gate” di Francesca Fialdini.

La giornalista e conduttrice si era infatti ritirata dal programma a causa di un doppio infortunio, diventando oggetto di alcune voci di corridoio. Caterina Balivo fa chiarezza su quanto accaduto, raccontando di come le tre costole incrinate della Fialdini non siano state credute da tutti, tanto che molti concorrenti hanno espresso perplessità sulla questione, chiedendo una prova.

La Fialdini ha dunque portato le lastre per dimostrare la realtà dell’infortunio subito, ma Fabio Fognini ha rincarato la dose dicendo che se davvero la concorrente si fosse fatta male, non potrebbe di certo tornare in gara.

La Fialdini potrebbe infatti rientrare in gioco grazie ad un ripescaggio e Sara Di Vaira rivela che la giornalista è una delle candidate alla vittoria, per questo viene temuta ed attaccata dai suoi colleghi. La Balivo però fa chiarezza dicendo che lei crede alla Fialdini e che non bisogna dare per scontata la sua vittoria perché ci sono molti altri papabili vincitori.

Il legame speciale con Andrea Delogu, le bellissime parole di Nikita (9)

Periodo intenso e difficile per Andrea Delogu, una delle concorrenti di Ballando con le Stelle, piegata dalla morte del fratello Evan, a causa di un incidente in motorino, e dalla fine della storia con il suo fidanzato Luigi Bruno. La conduttrice ha trovato però in Nikita Perotti, il suo insegnante e partner di ballo nel programma di Milly Carlucci, una spalla importante.

Nikita le è stato a fianco in questi mesi difficili, aiutandola a dedicarsi al ballo con tutta se stessa, ricoprendo non solo il ruolo di insegnante e coreografo, ma anche di amico e confidente.

Caterina Balivo fa i complimenti a Nikita per la sua maturità nello stare accanto ad Andrea Delogu, ma il ballerino ribatte con delle parole che sorprendono tutti per la sua intensità: “Sono io ad essere grato di averla incontrata e di averla con me, perché per me è una persona magnifica, bellissima e fantastica e farò di tutto, ora e per sempre, per farle tornare il sorriso”.

Il maestro prosegue poi parlando della gara a Ballando: “Per tutto quello che ha passato Andrea e per tutto l’impegno che ci sta mettendo, merita di vincere. Io ho già vinto nel giorno in cui l’ho incontrata”

Sanremo, i big in gara: le rivelazioni di Andrea Lanfranchi (7)

Proprio nelle ultime ore Carlo Conti ha rivelato i nomi dei 30 big in gara al Festival di Sanremo 2026, con grandi ritorni, come quello di Patty Pravo, novità inattese e qualche debutto. Secondo Andrea Lanfranchi de Il Corriere della Sera, 30 concorrenti in gara sono troppi anche perché non tutti trovano poi realmente posto in radio, e bisognerebbe toglierne almeno 5.

Il giornalista rivela anche che tra i più attesi ci sono senza dubbio Tommaso Paradiso, ma anche Fedez in coppia con Masini, e che ci sono alcune polemiche sulla presenza di big non propriamente “big”: a suo dire la scarsità di grandi nomi è dovuta alla rigidità del regolamento sanremese.

Ornella Vanoni, il ricordo dell’amica Andrée Ruth Shammah (8)

Domenico Marocchi si è recato ad intervistare una carissima amica di Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso 22 novembre, ovvero la regista Andrée Ruth Shammah. Caterina Balivo racconta che proprio il giorno della morte dell’artista, la regista era riuscita a sentirla al telefono. “Ascoltandola, lei per me non è mai morta” rivela Andrée, “Tra i desideri più grandi di Ornella c’era il sogno di cantare al Teatro La Scala” e prosegue dicendo che per Paolo Conte era stata fatta un’eccezione, gli era stato permesso di cantare a La Scala, quindi avrebbero dovuto dare il via libera anche a Ornella Vanoni.

La regista prosegue raccontando ancora alcuni retroscena sulla vita della Vanoni, svelando che la cantante avrebbe tanto voluto fare teatro e e commenta le tante foto che le stanno arrivando sul telefono che la ritraggono insieme ad Ornella, di spalle e a braccetto, complici.

La Balivo mostra una clip in cui Roberto Vecchioni racconta come la Vanoni gli sia stata vicina, sia a lui che a sua moglie Daria dopo la morte del figlio, e di come li chiamasse ogni sera: “Il dolore non mi fa paura, ora voglio sentire quello degli altri e calmarglielo” aveva detto la Vanoni e Andrée spiega come l’artista aveva sofferto talmente tanto nella sua vita, anche per la lontananza da suo figlio, che ad un certo punto aveva imparato a convivere con questo dolore, tanto da non temerlo più.

Guillermo Mariotto attacca Carolyn Smith e Rossella Erra (5)

Il direttore di NuovoTv, Riccardo Signoretti, parla dell’intervista fatta a Guillermo Mariotto, uno dei giudici più discussi di Ballando con le Stelle: nelle sue parole anche un attacco diretto a Carolyn Smith con la quale ci sono stati diversi scontri in diretta, e diversi gossip sulle coppie in gara nello show. Mariotto nell’intervista ha definito Rossella Erra “il numero 43 della smorfia napoletana” e, in collegamento da una sfilata di moda, il giudice dice che è stata la stessa Erra a suggerirgli questo appellativo.

Signoretti interviene ribadendo che Mariotto non è stato generoso con la Erra definendola “La pettegola affacciata al balcone”, ma Mariotto si difende come può.

