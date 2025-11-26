Francesca Fialdini: “Un concorrente di Ballando con le Stelle mi ha chiesto le lastre”

Tensione dietro le quinte di Ballando con le Stelle: un concorrente, su richiesta di un altro, avrebbe messo in dubbio l'infortunio di Francesca Fialdini, che ha lasciato la gara

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle

A Ballando con le Stelle succede davvero di tutto, soprattutto dietro le quinte del dancing show di Rai 1. E quest’anno il livello di competitività sembra più alto del solito. Francesca Fialdini, tra le più brave di questa edizione e ferma da qualche settimana per un doppio infortunio – prima il piede, poi le costole -, ha raccontato a Milly Carlucci un retroscena che ha lasciato tutti senza parole. Un altro concorrente avrebbe messo in dubbio le sue condizioni di salute, chiedendo di vedere le lastre. Con la complicità di un collega.

Francesca Fialdini e le lastre a Ballando con le Stelle

“Mi hanno chiesto le lastre. Una cosa cheap, davvero cheap”, ha confidato Francesca Fialdini a Ballando Segreto, il dietro le quinte di Ballando con le Stelle che viene trasmesso ogni settimana su Raiplay. La conduttrice è rimasta davvero incredula davanti a tanta diffidenza e per questo qualche giorno fa ha deciso di condividere il suo referto medico sui social.

Non era dunque rivolto ai soliti haters da tastiera bensì a un collega. Anzi due, perché stando alle parole di Francesca ci sarebbe stato un “mandante” interno al cast, che avrebbe incaricato un “esecutore materiale” di farsi consegnare la prova dell’infortunio. Un gesto che, nel racconto della Fialdini, sa più di ossessione competitiva che di semplice scetticismo.

“Hanno dubitato delle costole rotte dicendo che non poteva essere vero. Nella testa dei più fantasiosi mi sto facendo un mese di vacanza così posso allenarmi bene e tornare più forte”, ha rivelato.

“Mi hanno chiesto le lastre. Mi hanno detto ‘voglio vedere le lastre’, qualcuno si è fatto promotore di qualcun altro, che è un mandante. L’esecutore non credeva al mio infortunio e che lui aveva il coraggio di dirmelo Abbiamo un personaggio genuino che non si rende conto di avere un’arma in mano e quando spara lo fa con allegria rivendicando di avere avuto il coraggio di farlo perché altri non lo avrebbero mai avuto, invece lui sì! Insomma, è un killer ingenuo che fa tenerezza”

“Se siete così ossessionati dalla coppa, vuol dire che state perdendo di vista tutto il resto”, ha commentato amareggiata la Fialdini. Un autore di Ballando con le Stelle ha poi aggiunto: “Il mandante è una donna e l’esecutore un uomo”. I nomi? Per ora top secret.

Giovanni Pernice, compagno di pista e voce razionale, ha ribadito davanti alle telecamere: “Ci siamo ritirati perché lei era tutta rotta, nessuna strategia”.

Come sta Francesca Fialdini

Ad oggi il piede di Francesca Fialdini sembra essere completamente guarito, mentre le costole le danno ancora qualche problema di troppo. Dovrà sottoporsi agli ultimi accertamenti per capire se potrà tornare in pista indossando un busto oppure se dovrà aspettare ancora.

Intanto il volto Rai punta a giocarsi il tutto per tutto nella puntata del ripescaggio, prevista per il prossimo 6 dicembre.

La Fialdini dovrà vedersela con i concorrenti che sono usciti fino ad ora, ovvero: Beppe Convertini, la Signora Coriandoli, Marcella Bella, Nancy Brilli. Data la bravura di Francesca le sue probabilità di rientrare facilmente in gara sono piuttosto alte. Salute permettendo.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!