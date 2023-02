Richard Gere ricoverato in ospedale in Messico: le condizioni

Fonte: IPA Richard Gere acquista casa per 10 milioni: gli interni (di lusso) da scoprire

Un brutto momento per Richard Gere, l’attore hollywoodiano più amato e che ricordiamo in successi indimenticabili come Pretty Woman: secondo la stampa americana, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per l’aggravarsi di una polmonite. Il tutto è avvenuto durante una vacanza in Messico, proprio in occasione dei festeggiamenti del compleanno della moglie Alejandra Silva, con cui ha avuto il secondo figlio nell’aprile del 2020.

Richard Gere ricoverato in ospedale in Messico

Ad avere riportato la notizia è stato TMZ: Richard Gere al momento si sta riprendendo in Messico, dopo aver contratto una polmonite in vacanza con la sua famiglia. Alcune fonti hanno parlato delle condizioni dell’attore. Si trova a Nuevo Vallarta, dove avrebbe dovuto festeggiare felicemente il 40esimo compleanno della moglie, Alejandra Silva, e con i loro figli.

Solamente giovedì Alejandra ha condiviso una foto splendida su Instagram: insieme ai suoi figli, sulla spiaggia. Prima di partire per il viaggio, tuttavia, Gere stava già male e aveva dovuto combattere contro una brutta tosse. Purtroppo, secondo quanto scoperto da fonti vicine alla famiglia, è peggiorato tanto da doversi ricoverare in ospedale: gli è stata diagnosticata la polmonite e infine lo hanno tenuto per una notte.

Richard Gere, come sta dopo la diagnosi di polmonite

Il lasso temporale non è chiaro, ma sembra che al momento l’attore sia in ripresa. Dopo essere stato ricoverato, infatti, i medici lo hanno dimesso e gli hanno somministrato la terapia per tenere a bada la malattia. Secondo TMZ, in ogni caso, l’attore starebbe molto meglio: per il momento nessuno dei portavoce di Gere ha commentato la vicenda né rilasciato una dichiarazione.

Nelle settimane scorse l’intera famiglia ha dovuto combattere contro i sintomi dell’influenza, stando ai racconti di Alejandra su Instagram. Aveva infatti alluso a una malattia che continuava a “perseguitare” anche Gere. Negli ultimi post, anche di sabato, si conferma invece lo stato di salute dell’attore, che è in netta ripresa grazie anche al pronto supporto dei medici.

La vacanza in Messico con la moglie

Come riporta il Daily Mail, Richard Gere è felicissimo al fianco di sua moglie Alejandra Silva. La coppia si è sposata nel 2018 nel loro ranch a New York e hanno avuto due figli, Alexander e un altro bambino, il cui nome non è mai stato reso pubblico. Tanto Richard quanto Alejandra sono sempre stati incredibilmente protettivi nei confronti della propria vita sentimentale, e non hanno mai voluto condividere più di tanto sui social o nelle interviste, rimanendo comunque lontani dalle luci dei riflettori. Al netto di tutto, anche sulla vacanza in Messico sono stati molto riservati, scegliendo anche di non commentare le richieste dei tabloid dopo il ricovero di Gere.

Per ringraziare degli auguri ricevuti, la Silva ha voluto fare un post su Instagram. “Grazie a tutti per gli auguri di compleanno. Dopo quasi tre settimane in cui tutti sono stati malati nella nostra famiglia, ora mi sento finalmente molto meglio. Grazie per tutto l’amore”. Tutto si sta risolvendo per il meglio per la famiglia Gere, sperando che presto possano recuperare parte dei festeggiamenti.