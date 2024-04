Una rara apparizione pubblica per Richard Gere e la moglie Alejandra Silva al City Harvest Gala 2024 a New York

Fonte: IPA Richard Gere e la moglie Alejandra Silva

Se c’è una coppia che non si avvista molto in pubblico, è quella composta da Richard Gere e dalla moglie Alejandra Silva. Mercoledì 10 aprile, però, la coppia ha fatto una rarissima apparizione al City Harvest Gala 2024 a New York. Una coppia splendida, che si è sposata segretamente nel 2018. Per l’occasione, hanno lasciato ovviamente i figli a casa, godendosi l’evento come una coppia normalissima.

Richard Gere e la moglie Alejandra, la rara apparizione pubblica

Ormai siamo abituati a un approccio molto meno riservato da parte delle star e dei vip. Ma a Hollywood il riserbo è ancora un valore da promuovere. Questo è il caso di Richard Gere, che non si è mai sbilanciato troppo sulla sua vita privata e soprattutto sul legame con Alejandra Silva, la donna che ha sposato nel 2018. La coppia, dunque, ha preso parte all’evento: look formali per l’occasione, con Gere in abito blu scuro, camicia azzurra e scarpe nere.

Fonte: IPA

Ma è il look di Alejandra Silva a conquistare: un abito da sera nero con volant a strati, spalline sottili e un corpetto trasparente. Il tutto è stato abbinato sapientemente a una collana d’argento e orecchini pendenti, décolleté con plateau argentate e una pochette abbinata. Da poco, la coppia ha festeggiato il sesto anniversario di matrimonio. Un rapporto, il loro, che non è mai stato sotto le luci dei riflettori. Oltre al figlio Alexander, di 5 anni, hanno avuto un altro bambino (di 4 anni): il nome non è mai stato rivelato.

La storia d’amore tra Richard Gere e Alejandra Silva

Il divo di Hollywood non ha parlato spesso della moglie, Alejandra Silva. Per una questione di riservatezza, ovviamente. Nel 2022, durante un’intervista a Che Tempo Che Fa, Gere ha ammesso il suo amore profondo per l’Italia, Paese a cui è enormemente legato. L’amore tra loro è sbocciato nel 2014, quando la coppia è uscita allo scoperto. Lei è una pubblicista e attivista spagnola dai tratti mediterranei (e una bellezza che lascia senza fiato). Con lei, Gere si è sposato per la terza volta.

Da Fabio Fazio, Gere ha svelato qualcosa in più su come si sono incontrati, in occasione della partecipazione al Giffoni Film Festival insieme al figlio: “Mi piaceva stare lì, ma ero solo, erano passati due anni dal mio ultimo divorzio, ero un po’ triste. L’ultima sera vado a cena a Positano e chi incontro? Questa donna straordinaria che oggi è qui con me”. Al di là di questa dichiarazione, sono ben poche le informazioni su di loro.

Il loro matrimonio, in ogni caso, ha scatenato non poche polemiche: all’epoca, infatti, lui aveva 68 anni, mentre la Silva 34. Un po’ di scalpore, ma nulla di che: nonostante i 30 (e passa) anni di differenza, la coppia ha continuato a vivere il loro amore. Ma non alla luce del sole, per scelta. Anche perché hanno avuto insieme due figli che intendono proteggere dal clamore e dalla stampa a ogni costo. Del resto, ambedue sono attivisti, impegnati in diverse cause sociali e anche umanitarie.