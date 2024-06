Palinsesti Mediaset nel weekend, come cambia la programmazione in estate

Con l'arrivo dell'estate cambia il palinsesto Mediaset, con nuovi programmi come Temptation Island o Tilt, e repliche delle serie tv più amate

Fonte: IPA Il palinsesto Mediaset per l'estate 2024

Con l’arrivo dell’estate 2024, Mediaset introduce importanti cambiamenti nei suoi palinsesti per offrire un mix di intrattenimento adatto a tutte le fasce d’età. Le reti principali del gruppo, Canale 5, Italia 1 e Rete 4, si rinnovano per soddisfare le esigenze di un pubblico variegato.

Canale 5: intrattenimento e novità

La rete ammiraglia di Mediaset si prepara a un’estate ricca di nuove serie televisive in prima serata. Tra le novità spicca Bardot, la cui trasmissione è stata più volte posticipata. Dal panorama turco arrivano Segreti di Famiglia e La Rosa della Vendetta. Inoltre, il pubblico potrà seguire la terza stagione di Sissi e Davos 1917.

Il pomeriggio è dedicato a film romantici e drammatici, affiancati da repliche di soap opera amate come Beautiful e Il Segreto. In prima serata, il sabato propone grandi show e varietà con ospiti illustri, mentre la domenica è riservata a film campioni d’incasso e prime tv, con titoli come Tenet e Assassinio sul Nilo.

Sul versante dell’intrattenimento, Canale 5 accoglierà Battiti Live, condotto da Ilary Blasi e Alvin, insieme alla nuova edizione di Temptation Island. Inoltre, il palinsesto includerà le repliche di Zelig, Michelle Impossible & Friends e Lo Show dei Record.

Per quanto riguarda la fascia diurna, non sono previste variazioni significative rispetto all’estate precedente. In access prime time, a partire da lunedì 10 giugno, Paperissima Sprint sostituirà Striscia la Notizia.

Italia 1: azione e musica

L’estate di Italia 1 vedrà l’arrivo di Tilt – Tieni il Tempo, un gioco musicale condotto da Enrico Papi, programmato inizialmente per l’autunno scorso e già registrato. Tra le repliche troveranno spazio Inside, spin-off de Le Iene, Gioco Sporco e Italia 1 On Stage con spettacoli comici. In prima serata, accanto ai film, ci saranno nuove stagioni delle serie di Chicago: l’undicesima stagione di Chicago P.D. al lunedì da luglio, la dodicesima di Chicago Fire al mercoledì da luglio, e la nona di Chicago Med al venerdì da agosto.

Rete 4: informazione e cinema di qualità

Conclusa la stagione dei programmi di informazione serale, Rete 4 vedrà la prosecuzione di Zona Bianca al mercoledì, prendendo il posto di Fuori dal Coro. Al venerdì, Quarto Grado continuerà con Le Storie.

Martedì, a seguito della conclusione di E’ Sempre Cartabianca il 2 luglio, sono previste la seconda stagione di Delitti ai Caraibi e Harry Wild. Per l’access prime time, Stasera Italia sarà in onda sette giorni su sette, sostituendo Prima di Domani.

Nuovi show e ritorni attesi

L’estate 2024 vede il ritorno di programmi popolari come Temptation Island e l’introduzione di nuovi format. Gerry Scotti sarà protagonista con Io canto Generation e una nuova versione della Ruota della Fortuna.

Canale 5 trasmetterà anche lo speciale Amore + iva di Checco Zalone. Su Italia 1, Veronica Gentili prenderà le redini de Le Iene, e tornerà La Talpa.

Repliche: un tuffo nei classici

Le repliche rappresentano un elemento imprescindibile della programmazione estiva di Mediaset. Durante il weekend, Canale 5, Italia 1 e Rete 4 trasmetteranno episodi di serie TV e soap opera che hanno fatto la storia della televisione italiana. Tra i titoli più attesi, troviamo le puntate di Beautiful e Il Segreto su Canale 5, le avventure di The Big Bang Theory e CSI: Miami su Italia 1, e i classici film italiani e internazionali su Rete 4.

Programmazione speciale di Retequattro per le elezioni dell’8 e 9 giugno

In occasione delle elezioni europee e amministrative dell’8 e 9 giugno, Retequattro offre una copertura completa con una staffetta informativa dedicata.

Domenica 9 giugno, in prima serata, Speciale Quarta Repubblica – Europa al voto, condotto da Nicola Porro, seguirà le ultime fasi del voto fino allo spoglio delle schede, con proiezioni elettorali di Tecnè e collegamenti dal Viminale e dalle sedi dei principali partiti.

Lunedì 10 giugno, dalle 15:30 alle 16:40, Tg4 – Diario del giorno, condotto da Giuseppe Brindisi, analizzerà i risultati delle elezioni. In access prime-time, l’appuntamento consueto con “Prima di domani” condotto da Bianca Berlinguer. In prima serata, Quarta Repubblica vedrà Nicola Porro e i suoi ospiti commentare il verdetto delle urne.