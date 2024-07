Ascolti tv del 24 luglio, Temptation Island trionfa su Un amore in Cornovaglia

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia

Temptation Island su Canale 5 ha gioco facile nella guerra degli ascolti tv. Rai 1 ha proposto il film romantico Un amore in Cornovaglia e su Rai 3 è andato in onda il secondo appuntamento di Newsroom.

Temptation Island su Canale 5 si appresta a diventare la trasmissione più vista di quest’estate. D’altro canto Filippo Bisciglia riesce a battere negli ascolti persino Alberto Angela.

Così, la controprogrammazione di Rai 1 il mercoledì sera ha previsto il film Un amore in Cornovaglia. Joss è un’insegnante in crisi creativa: da quando è morta sua madre è demotivata e non riesce a lavorare né a scrivere. Per cercare di superare il brutto momento decide di andare in Cornovaglia, nella fattoria che un tempo era di proprietà della sua famiglia. E da qui inizia l’avventura.

Su Rai 3 Newsroom, il programma di Monica Maggioni, ha trasmesso un reportage dall’inferno che si sta vivendo sull’isola di Haiti, una delle perle dei Caraibi.

A Zona Bianca su Rete 4 Giuseppe Brindisi ha intervistato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Nel corso della puntata un approfondimento sulla decisione del presidente americano Joe Biden di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca, con commenti sui prossimi passi che il Partito Democratico dovrà compiere per provare a battere il candidato repubblicano Donald Trump.

Prima serata, ascolti tv del 24 luglio: Temptation Island non ha rivali

Su Rai 1 Un amore in Cornovaglia appassiona 1.930.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 la quinta puntata di Temptation Island 11 incolla al piccolo schermo 3.463.000 spettatori con uno share del 29.8% (Buonanotte: 1.289.000 – 29.1%, la diretta minuto per minuto). Su Rai2 L’Ispettore Coliandro intrattiene 700.000 spettatori pari al 4.8%.

Su Italia1 il triplo episodio di Chicago Fire piace a 889.000 ascoltatori pari al 6.5%. Su Rai3 NewsRoom cala con 459.000 spettatori e il 3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 586.000 spettatori (5%). Su La7 La Caduta – Cronache dalla fine del Fascismo raduna 714.000 individui all’ascolto (4.8%). Su Tv8 Pechino Express ottiene 208.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Rocky piace a 318.000 spettatori (2.3%).

Access Prime Time, dati del 24 luglio

Su Rai1 Techetechetè conquista 2.601.000 spettatori con il 16.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.522.000 spettatori pari al 16.1%. Su Rai2 TG2 Post raduna 650.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.148.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 842.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.376.000 spettatori (8.7%).

Su Rete4 4 di Sera piace a 676.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 675.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda ottiene 1.139.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 385.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 580.000 spettatori (3.7%).

Ascolti tv Preserale, dati del 24 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.966.000 spettatori pari al 21.5% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.881.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale5, in replica, The Wal – Protagonisti intrattiene 1.230.000 spettatori (14.7%) mentre The Wall piace a 1.916.000 spettatori (17.6%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (454.000 – 5.5%), N.C.I.S. – Los Angeles totalizza 358.000 spettatori con il 3.5% e S.W.A.T. 446.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 375.000 spettatori (3.9%) e FBI: Most Wanted raccoglie 413.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.747.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 560.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Terra Amara interessa 457.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown appassiona 159.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 224.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 392.000 spettatori con il 3%.