Rihanna al Met Gala 2026: scultura vivente in versione divina
Ogni primo lunedì di maggio New York si trasforma nel palcoscenico più spettacolare della moda mondiale, e il Met Gala 2026 non fa eccezione. Tra i gradini del Metropolitan Museum of Art, dove la mostra Costume Art celebra il corpo vestito come forma d’arte, le star sfilano interpretando il dress code Fashion is Art. Ma come spesso accade, è Rihanna a riscrivere le regole del gioco che arriva insieme ad A$AP Rocky. Per l’occasione sceglie una creazione su misura di Maison Margiela Couture firmata Glenn Martens, un abito scultoreo in argento e oro che sembra nascere direttamente dal suo corpo, come un guscio che si apre. Oltre 115.000 cristalli e gioielli ricamano la superficie, trasformandola in una vera e propria armatura luminosa. La silhouette, a forma di bozzolo, richiama l’immagine di un’ostrica: “Mi sento come una perla uscita dal guscio”, racconta lei stessa, intrecciando il look alle sue radici delle Barbados. Voto:8