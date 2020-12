Chi è A$AP Rocky, il nuovo fidanzato di Rihanna

editato in: da

Si chiama A$AP Rocky il nuovo fidanzato di Rihanna. Archiviata la love story con Hassan Jameel, miliardario saudita, la popstar ha ritrovato il sorriso accanto al collega. Secondo il Sun e People, che hanno confermato la storia d’amore, il rapper e la cantante si conoscono da tempo, ma solo nell’ultimo periodo fra i due sarebbe nato un sentimento.

Qualche tempo fa Rihanna e A$AP Rocky erano stati fotografati insieme sul red carpet dei Fashion Awards di Londra, poco dopo, secondo una fonte, sarebbe scattata la scintilla. Merito di un viaggio romantico a New York in cui avrebbero capito di essere innamorati. Il rapper e la popstar si conoscono dal 2013 quando avevano collaborato per il video di Fashion Killa. Da allora il rapporto sarebbe cresciuto sempre di più, trasformandosi in amore.

Modello, rapper e produttore discografico, il vero nome di A$AP Rocky è Rakim Athelaston Mayers. L’artista, classe 1988, è nato a New York ed è entrato a far parte degli A$AP Mob quando era giovanissimo. Si tratta di una famosissima crew hip hop creata nel 2006 da A$AP Yams con diversi artisti newyorkesi, tutti accomunati dall’acronimo A$AP. A partire dal 2011 ha iniziato una carriera a solista che gli ha regalato un enorme successo.

A$AP Rocky è finito sulle prime pagine dei giornali non solo per le sue canzoni, ma anche per i guai con la giustizia. Nel 2012 è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito tre uomini, l’hanno successivo avrebbe avuto una lite violenta con una donna al Festival di Budweiser Made in America, ma quest’ultimo caso è stato archiviato. Nel 2019 A$AP Rocky ha subito un arresto a Stoccolma, in Svezia, per aver aggredito un uomo. Prima di innamorarsi di Rihanna, il rapper ha vissuto alcune love story con donne famose. Dal 2011 al 2012 è stato legato a Iggy Azalea. In seguito ha avuto una relazione con la modella Chanel Iman, terminata nel 2014, mentre nel 2017 il rapper ha avuto una breve storia con Kylie Jenner, sorella di Kim Kardashian.

L’amore per A$AP Rocky è arrivato nella vita di Rihanna dopo l’addio ad Hassan Jameel, che è stato accanto a lei per tre anni. Nel passato sentimentale della popstar ci sono diverse love story tormentate, da quella con Chris Brown, a quella con Josh Hartnett, passando per Drake e lo sportivo Matt Kemp.