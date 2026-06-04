Jacob e Kendall, amore a gonfie vele: la coppia più bella dell’estate

Getty Images Jacob Elordi e Kendall Jenner

Jacob Elordi, nuovo sex symbol indiscusso di Hollywood, l’attore più richiesto e desiderato del momento, consacrato a livello di pubblico e critica grazie ai due recenti successo di Frankestein e Cime Tempestose e Kendall Jenner, top model sorellastra delle Kardashian, di una bellezza a dir poco imbarazzante, sono senza dubbio la coppia più paparazzata e glamour di queste ultime settimane, inseguiti fino in Giappone, e prima alle Hawaii, pur di rubare un bacio o un momento intimo fra di loro. Destinati a colmare nello showbiz il vuoto lasciato dai Brangelina, in fatto di grazia e bellezza della coppia, e sperando di avere nel tempo più fortuna di loro, Kendall e Jacob fanno sognare fan, fotografi e tabloid.

Dopo i primi avvistamenti a West Hollywood a maggio la conferma del flirt è arrivata da Tokyo, dove sono stati paparazzati mano nella mano scatenando i fan sui social. Loro cercano disperatamente di tenere un profilo basso e difendere la privacy, come già era successo al Coachella, dove (pare) l’amore è scoppiato. Ma quando sei così bello, famoso e, nel caso della Jenner, super social, l’impresa è impossibile.

Kendall, classe 1995, ha una lunga sfilza di fidanzati alle spalle, tra i più celebri Bad Bunny, l’ex di Rihanna A$AP Rocky, l’attuale fidanzato di sua sorella Kim, Lewis Hamilton ed Harry Styles. Jacob invece, nato nel 1997, è stato fidanzato dal 2021 al 2025 con Olivia Giannulli. E prima di lei era stato un paio d’anni con un’altra bellissima, la modella figlia di Cindy Crawford Kaia Gerber e dal 2019 al 2020 con Zendaya.