La mist spray coreana in capsule utilizzata da Kendall Jenner fa impazzire il web

Il segreto del “glass glow” di Kendall Jenner è racchiuso in una nebbia

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

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La mist spray coreana in capsule utilizzata da Kendall Jenner fa impazzire il web
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La spray mist coreana in capsule amata da Kendall Jenner

Un selfie veloce allo specchio, la luce dorata di Los Angeles e quel gesto fluido, quasi automatico, che ha ridefinito i canoni della preparazione della pelle. Quando Kendall Jenner ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram mostrando la sua routine pre-makeup, l’algoritmo globale della bellezza si è letteralmente fermato.
Il focus dei milioni di follower non è andato sul trucco finale, ma su quel velo invisibile e ultra-radioso vaporizzato sul viso prima del fondotinta. L’oggetto del desiderio? L’Anua PDRN Hyaluronic Acid Hydrating Capsule Mist (100ml). In pochissime ore, il video è andato virale su ogni piattaforma, scatenando una caccia all’oro e mandando il prodotto sold-out nelle profumerie più esclusive.

Anua
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Anua PDRN Hyaluronic Acid Hydrating Capsule Mist (100ml)
23,00 EUR
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Ma oltre l’effetto “Kendall“, questo spray facciale vale davvero l’hype? La risposta è sì, e la scienza racchiusa nella sua formula spiega il perché.

Il potere PDRN e capsule intelligenti

A metà strada tra l’alta tecnologia coreana e il lusso minimalista, questo spray non è una semplice acqua rinfrescante, ma un vero e proprio trattamento urto in formato mist.
Il cuore della formula è il PDRN (2.000 ppm), un ingrediente celebre nella medicina rigenerativa asiatica per la sua straordinaria capacità di stimolare il rinnovamento cellulare e rassodare i tessuti dal profondo. Abbinato a un complesso di acido ialuronico e collagene, l’Anua Capsule Mist rimpolpa istantaneamente la pelle, regalandole quell’aspetto teso, sodo e “pieno” che caratterizza i visi più giovani e riposati.
La vera magia risiede nella tecnologia a micro-capsule: sospese in una base acquosa leggera, le particelle idratanti si fondono a contatto con l’epidermide, rilasciando i principi attivi in modo uniforme e profondo, senza appesantire.

I risultati clinici: il potere del freddo e dell’idratazione

I test parlano chiaro e sollevano questo prodotto dallo status di semplice trend passeggero a pilastro della skincare:

  • Effetto crio-termico: il mist aiuta temporaneamente a ridurre la temperatura della pelle di 3,495°C. Questo shock termico controllato è il segreto dei backstage per sgonfiare i tratti del viso, lenire i rossori e chiudere i pori prima dell’applicazione del trucco.
  • Idratazione istantanea: una sola vaporizzazione migliora l’idratazione cutanea del 30,754%, dissetando le cellule e creando una barriera protettiva contro la disidratazione ambientale.
Anua
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Anua PDRN Hyaluronic Acid Hydrating Capsule Mist (100ml)
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Puoi inserirlo nella tua beauty routine come alternativa al toner, subito dopo la pulizia del viso, per risvegliare la luminosità naturale. Oppure, vaporizzalo generosamente prima del fondotinta, crea la tela perfetta, morbida e levigata, proprio come insegna Kendall Jenner.


Perfetto da tenere in borsa per i ritocchi durante il giorno, dopo una sessione in palestra o, soprattutto, durante i voli aerei, quando l’aria pressurizzata della cabina mette a dura prova l’idratazione del viso.
Essendo rigorosamente non comedogenico, l’Anua Mist supporta il perfetto equilibrio tra olio e sebo della pelle. Questo significa che anche le pelli miste o inclini alle imperfezioni possono godere di quel tanto desiderato effetto dewy e radioso senza il rischio di lucidità indesiderate o pori ostruiti.

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