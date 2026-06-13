ddio effetto lucido e macchie sui vestiti: vi racconto come ho salvato il mio trucco anche durante il grande caldo e gli allenamenti più intensi

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Il make-up in estate reggerà da mattina a sera con questo spray fissante

Ammettiamolo: non c’è niente di più frustrante che passare mezz’ora davanti allo specchio a sfumare, correggere e perfezionare il trucco, per poi uscire di casa e sentirselo sciogliere addosso dopo appena dieci minuti. Fino a poco tempo fa, il mio rapporto con il make-up durante la bella stagione (o nelle giornate più frenetiche) era un disastro annunciato. Fondotinta che “migrava”, mascara stampato sulle palpebre, e lucidità estrema.

Ero davvero rassegnata a rinunciare alla base viso, finché non ho deciso di mettere alla prova un prodotto di cui tutti parlavano: lo spray fissante L’Oréal Paris Infaillible 3-Second Face Setting Mist. Vi dico solo una cosa: ha cambiato le regole del gioco.

La mia esperienza: la prova del fuoco (e dello sport!)

L'Oréal Paris Infaillible 3-Second Face Setting Mist

Essendo molto scettica nei confronti delle promesse dei brand cosmetici, ho deciso di non fargli sconti. L’ho testato in quelle giornate di afa cittadina in cui l’aria sembra solida, e mi sono spinta oltre: l’ho tenuto su persino durante una sessione di allenamento intenso. Ebbene, dopo aver sudato le proverbiali sette camicie, mi sono guardata allo specchio convinta di trovare un quadro astratto al posto della faccia. Invece, il trucco era ancora lì. Intatto. Non si era spostato di un millimetro.

Ci sono altre due cose che me ne hanno fatto innamorare perdutamente:

Non fa assolutamente “pilling” : avete presente quell’odioso effetto per cui, spruzzando un prodotto sopra il fondotinta o il correttore, il trucco inizia a sgranarsi formando dei fastidiosi pallini? Con questo spray scordatevelo. La nebulizzazione è così sottile che fissa i prodotti in crema e in polvere fondendoli alla perfezione.

: avete presente quell’odioso effetto per cui, spruzzando un prodotto sopra il fondotinta o il correttore, il trucco inizia a sgranarsi formando dei fastidiosi pallini? Con questo spray scordatevelo. La nebulizzazione è così sottile che fissa i prodotti in crema e in polvere fondendoli alla perfezione. Non secca la pelle: il mio più grande timore con i fixing spray a tenuta estrema è l’effetto “cartapesta”, quella sensazione di pelle che tira. Invece la formula dell’Infaillible 3-Second, pur opacizzando e sigillando tutto, lascia il viso morbido e confortevole per ore.

Ma non sono l’unica a pensarlo: le recensioni su Amazon

Visto il mio entusiasmo, sono andata a curiosare su Amazon per leggere cosa ne pensassero le altre utenti, per capire se fosse un miracolo capitato solo a me o una certezza assoluta. E leggendo i commenti, mi sono sentita decisamente in ottima compagnia!

Navigando tra le recensioni (che sono per la stragrande maggioranza super positive), si nota subito che c’è un amore diffuso per questo prodotto. Moltissime ragazze, per esempio, confermano la ”magia dei 3 secondi”: raccontano di come la nebbiolina sia così micro-diffusa che, a differenza di altri spray che ti bagnano letteralmente la faccia, questo si asciuga all’istante senza lasciare fastidiose goccioline sul viso.

Un’altra cosa che fa impazzire le acquirenti su Amazon è l’effetto no-transfer. Ho letto recensioni entusiaste di chi lo ha usato per cerimonie o matrimoni estivi e ha sottolineato come, nonostante gli abbracci, il caldo e le mascherine, il fondotinta non abbia macchiato minimamente i vestiti o i colletti delle camicie bianche. C’è chi lo definisce scherzosamente “una lacca per il viso, ma leggera e impercettibile”, proprio per far capire quanto blocchi il trucco al suo posto.

Infine, tante recensioni confermano la mia stessa esperienza con l’umidità e il sudore: c’è chi lo usa quotidianamente per andare a ballare o per turni di lavoro massacranti, tornando a casa la sera con il blush e la terra ancora perfettamente visibili.

Il mio verdetto

Se siete alla ricerca di un alleato che vi permetta di truccarvi al mattino e scordarvi del viso fino a sera, senza dover fare continui ritocchi in bagno, l’avete appena trovato. Il formato da 75 ml è super comodo anche da tenere in borsa, e l’erogatore spray stile aerosol fa davvero la differenza rispetto ai classici spruzzini.

L'Oréal Paris Infaillible 3-Second Face Setting Mist

Io l’ho promosso a pieni voti: caldo, sport e sudore non fanno più paura al mio make-up!

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui