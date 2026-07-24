Amazon Il termoventilatore Dyson in offerta rinfresca in estate e riscalda in inverno

I ventilatori sono l’apparecchio più utilizzato in estate per alleviare il caldo e le temperature torride. E se ti dicessimo che puoi usarli anche in inverno? No, non stiamo scherzando esiste un modello che si trasforma in base alle stagioni e a realizzarlo è uno dei leader in questo settore. Dyson Hot+Cool HF1, è tra i dispositivi più tech del brand che riesce a rinfrescare qualsiasi stanza in estate e a darle il giusto tepore durante i mesi più freddi.

Un apparecchio che si conferma un vero affare e non solo perché con un ventilatore hai anche un termoventilatore, ma soprattutto per il prezzo. Quello che può essere considerato il top di gamma di Dyson oggi ha uno sconto da cogliere al volo. Rispetto al prezzo originario 429€, Dyson Hot+Cool HF1 ora lo puoi acquistare a poco meno di 300 euro, un affare imperdibile per avere un prodotto di fascia alta a un prezzo bassissimo.

Offerta Dyson Hot+Cool HF1 Il termoventilatore che rinfresca e riscalda

Il ventilatore che rinfresca in pochi secondi con un risparmio considerevole

Con le temperature torride di questi giorni avere un dispositivo in grado di abbassare rapidamente i gradi nella stanza è una necessità impellente. Se non hai spazio per un condizionatore a parete o portatile, allora il ventilatore Dyson Hot+Cool HF1 realizza tutti i tuoi desideri.

Il dispositivo, oltre a occupare poco spazio è semplicissimo da usare, infatti non devi fare altro che selezionare la modalità raffreddamento dalla app MyDyson o direttamente sull’apparecchio: in poco tempo avvertirai l’ambiente molto più fresco perché grazie alla tecnologia di diffusione Air Multiplier il circolo dell’aria verrà amplificato fino a 8 volte. Avrai così un flusso d’aria ad alta velocità che rinfresca qualsiasi stanza senza attendere troppo.

Offerta Dyson Hot+Cool HF1 Il termoventilatore che rinfresca e riscalda

Starai pensando che una simile velocità di raffreddamento corrisponde a costi in bolletta eccessivi. In realtà puoi stare sereno, perché Dyson Hot+Cool HF1 ti fa risparmiare non solo sul prezzo d’acquisto, ma anche sul lungo periodo.

Il ventilatore è dotato di un controllo termostatico che proprio perché amplifica il flusso d’aria risparmia l’energia. Lo stesso vale in modalità riscaldamento. Il controllo termostatico in questo caso mantiene la temperatura costante e riscalda solo quando è necessario.

Casa fresca anche da remoto

In estate dopo una giornata sotto al sole e al caldo desideriamo tornare a casa e trovarla fresca. Dyson Hot+Cool HF1 è molto più di un semplice ventilatore perché puoi controllarlo da remoto. Il merito va all’app dedicata MyDyson su cui puoi impostare l’attivazione del ventilatore scegliendo orari e modalità semplicemente con un tap sul telefono oppure utilizzando i comandi vocali se sei a casa. Il dispositivo infatti è compatibile con Google Assistant, Amazon Alexa e Siri Shortcuts. Inoltre puoi programmarlo anche di notte perché è silenziosissimo e non disturba il sonno.

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Il ventilatore perfetto per l’inverno

Se con questo caldo stai già pensando all’inverno, quest’anno avrai una sorpresa in più perché il ventilatore Dyson Hot+Cool si trasforma in un termoventilatore che può perfino sostituire il termosifone. Come la funzione rinfrescante anche quella riscaldante raggiunge la temperatura (che va da 12° a 32° C) in pochi minuti e in totale sicurezza. L’assenza di pale e gli elementi riscaldanti nascosti sono perfetti se in casa ci sono bambini e animali domestici. A questo poi devi aggiungere che è dotato di spegnimento automatico e di blocco bambini in caso di ribaltamento.

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